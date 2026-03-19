ميسي يصل إلى الهدف رقم 900 في مسيرته ويودع أبطال الكونكاكاف

- سجل ليونيل ميسي هدفه الـ900 في مسيرته الاحترافية، لكنه لم يتمكن من قيادة إنتر ميامي إلى ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف بعد التعادل مع ناشفيل 1-1، مما أدى إلى خروجه من المنافسة. - افتتح ميسي التسجيل مبكرًا، لكن ناشفيل تعادل بفضل هدف كريستيان إسبينوسا، مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الديار، مما أفسد أجواء الاحتفال في ملعب تشايس استاديوم. - ميسي يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين خلف كريستيانو رونالدو، ويستعد لمواصلة مسيرته مع إنتر ميامي حتى 2028.

سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه الـ900 في مسيرته الاحترافية، لكنه عجز عن قيادة إنتر ميامي إلى ربع نهائي مسابقة كأس أبطال الكونكاكاف، بعدما تعادل الفريق مع مواطنه ناشفيل 1-1 الأربعاء في إياب ثمن النهائي، ليودّع المنافسات.

وافتتح ميسي التسجيل مبكراً بعد سبع دقائق فقط على انطلاق اللقاء، مانحاً فريقه أفضلية مهمة على أرضه، خاصة بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي، غير أن ناشفيل نجح في قلب المعطيات، حين أدرك الأرجنتيني الآخر كريستيان إسبينوسا التعادل في الدقيقة 74، ليخطف بطاقة التأهل مستفيداً من قاعدة الهدف خارج الديار، وبذلك جاء الخروج ليُفسد أجواء كان يُفترض أن تكون احتفالية داخل ملعب تشايس استاديوم في فورت لودردايل، في المباراة الأخيرة للفريق على هذا الاستاد قبل الانتقال إلى مقر جديد الشهر المقبل.

ورفع ميسي رصيده إلى 81 هدفاً مع إنتر ميامي منذ انضمامه إلى النادي عام 2023، فيما يتوزع سجله التهديفي بين 672 هدفاً مع برشلونة و32 هدفاً مع باريس سان جيرمان، إضافة إلى 115 هدفاً دولياً مع منتخب الأرجنتين، وجاء الهدف الـ900 بعد نحو 21 عاماً من أول أهدافه في الملاعب الاحترافية، حين هزّ الشباك بقميص برشلونة عام 2005 وهو في السابعة عشرة من عمره.

ولا يزال ميسي يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين، خلف غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتصدر برصيد 965 هدفاً، رغم أنّ اللاعب يستعد لمواصلة مسيرته مع إنتر ميامي بعدما مدّد عقده حتى نهاية موسم 2028، في وقت يُتوقع أن يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقبلة 2026، ليدافع عن اللقب.