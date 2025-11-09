ميسي يستعرض مع إنتر ميامي.. رقم تاريخي في الصناعة واقتراب من النهائي

- قاد ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لاكتساح ناشفيل برباعية نظيفة، ليتأهل إلى نصف نهائي القسم الشرقي في الدوري الأميركي، حيث سجل ميسي هدفين في الشوط الأول. - أضاف أليندي هدفين في الشوط الثاني، ليؤكد تفوق ميامي، بينما احتفل جوردي ألبا بمباراته المئة مع الفريق. - سيواجه إنتر ميامي فريق سينسيناتي في نصف النهائي، معتمدًا على ميسي لتحقيق حلم التتويج بلقب الدوري الأميركي لأول مرة في تاريخه.

قاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 سنة)، فريق إنتر ميامي لاكتساح منافسه فريق ناشفيل والتأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسات القسم الشرقي في الأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، ليقترب خطوة إضافية من التتويج باللقب هذا الموسم.

وتفوق نادي إنتر ميامي أمام منافسه ناشفيل، فجر الأحد، في المباراة الثالثة والأخيرة من سلسلة الدور الأول في الأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، برباعية نظيفة، إذ تقدم ميسي أولاً في الدقيقة العاشرة من المباراة بتسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، وبالطريقة نفسها عاد وسجل الهدف الثاني في (د.39)، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني أحرز أليندي الهدف الثالث لإنتر ميامي في (د.73) بعد هجمة للإسباني جوردي ألبا الذي أكمل أمس 100 مباراة مع الفريق الأميركي، وبعد ثلاث دقائق سجل أليندي هدفه الثاني والرابع للفريق بعد هجمة مرتدة، إذ سدد الكرة فوق حارس المنافس.

وحسم إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تأهله إلى الدور نصف النهائي في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد فوزه في مباراتين وخسارته في مباراة واحدة، وسيواجه في المباراة القادمة منافسه فريق سينسيناتي الذي أطاح بمنافسه كولومبوس كرو في الدور الأول من الأدوار الإقصائية، حيثُ يملك الفريقان فرصة ذهبية للتأهل إلى المباراة النهائية والاقتراب خطوة إضافية من أجل التتويج بلقب بطولة الدوري في عام 2025، ويُعول ميامي على البولغا من أجل قيادته لبلوغ الحلم الذي لم يسبق أن تحقق سابقاً.