- قاد ليونيل ميسي الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد الفوز على إنكلترا، مستحضراً روح دييغو مارادونا بتصرفاته الملهمة داخل الملعب، مما أعاد للأذهان ذكريات مونديال 1986. - وسائل الإعلام الأرجنتينية أشادت بميسي لتقديمه تمريرات حاسمة قلبت النتيجة لصالح الأرجنتين، مما أثار إعجاب الشعب الأرجنتيني وأعاد لهم الأمل في الفوز بالبطولة. - ميسي وصف التأهل للنهائي بأنه "هدية" لمارادونا، معبراً عن سعادته بإهداء هذه اللحظة للأسطورة الراحل، ومؤكداً على أهمية الفوز في النهائي ضد إسبانيا.

لعب قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (39 عاماً)، دوراً أساسياً في الوصول إلى نهائي بطولة كأس العالم 2026، بعد التفوق على منتخب إنكلترا بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة الدولية. ومع إعلان صافرة النهاية، بدأت وسائل الإعلام الأرجنتينية، الخميس، في تسليط الضوء على ما يفعله ميسي خلال بطولة كأس العالم 2026، بعدما أكدت أن قائد المنتخب يستحضر روح الراحل دييغو مارادونا، من خلال تقليد تصرفاته داخل الملعب، وتحديداً ما فعله عقب الفوز على منتخب إنكلترا في مواجهة نصف النهائي.

وذكرت صحيفة "أوليه" أن ميسي اختار توجيه رسالة مباشرة مثل الراحل مارادونا، بعدما قام برفع يديه مُشيراً إلى رفاقه الذين ساهموا معه في تحقيق الانتصار المثير على منتخب إنكلترا، مؤكدة أن القائد استحضر روح الأسطورة داخل ملعب أتلانتا، وهو ما حصل بالفعل قبل أربعين عاماً في مونديال المكسيك عام 1986.

بدورها، أكدت صحيفة "لا ناسيون" أن ميسي عاد إلى ملامسة قلوب الشعب الأرجنتيني، بعدما ظهر كأنه استحضر روح الراحل مارادونا، من خلال ما فعله في المواجهة أمام إنكلترا عندما قام بتقديم تمريرتين على طبق من ذهب إلى رفاقه، الذين قلبوا النتيجة على رأس كتيبة المدرب توماس توخيل، التي جرت أذيال الخيبة وودّعت حُلمها بالوصول إلى النهائي.

أما قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، فاعتبرت أن ليونيل ميسي قام باستحضار روح مارادونا، واستطاع تكرار ما فعله الراحل، عندما نجح الثنائي في معاقبة منتخب إنكلترا في بطولات كأس العالم (الأولى في 1986 والثانية في 2026)، لكن الأمل يبقى معلقا في عُنق القائد، الذي عليه العمل على المرور من عقبة إسبانيا في النهائي، والمحافظة على لقب المونديال.

وكان قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أكد أن هذا الفوز والتأهل كان بمثابة "هدية" للأسطورة الراحل، في لفتة مؤثرة بعد ضمان الأرجنتين مكاناً في نهائي كأس العالم، حيث قال بحسب ما نقله موقع "جول" العالمي: "من دون أدنى شك، دييغو يعيش هذه اللحظة بسعادة من هناك في الأعلى.. اليوم كان يوماً مميزاً جداً بالنسبة له، وأن نتمكن من منحه هذه الفرحة، وأن يعيشها بطريقته من هناك، فهذا أمر يسعدنا. دَعوه يستمتع بها، فهي هدية له أيضاً".