ميسي يروي أسباب ذرف دموعه أمام الجزائر في المونديال

- كشف ليونيل ميسي عن تأثره العاطفي بعد تسجيله الهدف الأول ضد الجزائر في كأس العالم 2026، مشيراً إلى دعمه من زملائه في المنتخب لتجاوز صعوبات الإصابة التي كادت تهدد مشاركته. - أكد ميسي على صعوبة المباراة ضد الجزائر بسبب ديناميكية لاعبيهم، لكنه أشار إلى سيطرة الأرجنتين على اللقاء بعد التقدم بالنتيجة، مستفيدين من الخبرة المكتسبة من مونديال قطر. - عبّر ميسي عن شغفه بكرة القدم وعدم اهتمامه بالأرقام القياسية، مشبهاً نفسه بالرياضي رافاييل نادال في التنافس والشغف.

كشف قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي (38 عاماً)، أسباب بكائه في المواجهة التي انتصر فيها بطل العالم على نظيره الجزائري، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعة العاشرة في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها قناة "تي واي سي" الأرجنتينية: "لقد مررتُ بأيام صعبة معقّدة، وممتنٌ لبعثة المنتخب وجميع زملائي الذين كانوا إلى جانبي كما هو الحال دائماً، لأنهم منحوني الكثير من العزم حتى أتجاوز الصعوبات التي واجهتني (يقصد الإصابة التي تعرّض لها وكادت تهدّد مشاركته في المونديال)، وهذا سبب ظهوري متأثراً بعد تسجيلي الهدف الأول".

وتابع ميسي: "لقد كنتُ أعلم أنّ المواجهة ضدّ الجزائر ستكون صعبة، نظراً لنوعية اللاعبين لديهم، الذين يتمتعون بديناميكية عالية وحماسة كبيرة، ولو منحناهم الكرة لكانوا قادرين على خلق الفرص، لكننا كنا في وضع جيد، عندما لم تكن الكرة بحوزتنا، وحالفنا الحظ لأننا تقدّمنا بالنتيجة وسيطرنا على اللقاء، رغم أنّ هذه ليست الطريقة المعتادة من قبلنا دائماً، ولا سيما أنّ الشوط الأول كان صعباً علينا".

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وأوضح: "لقد كان الشوط الثاني مختلفاً، وهذا أمر طبيعي في أول مباراة نلعبها في بطولة رسمية، وبخاصة كأس العالم، لأننا نعتبرها صعبة، لكن اكتسبنا الخبرة من مونديال قطر، ومن الواضح أنّ هذه النسخة لن يعمد أي مرشح إلى التهاون في أي لقاء، والجميع يشاهد المواجهات في البداية، كيف ظهر التنافس بشكل سريع، وكل فريق يقدّم أسلوبه الخاص، بعدما خضعوا لمعسكرات تدريبية، وهناك العديد من اللاعبين جاهزون على المستوى البدني، وكل منافسينا درسوا أسلوب لعبنا".

وختم ميسي حديثه: "أعشق لعب كرة القدم، وهي شغفي منذ أن كنتُ طفلاً، وأشعر بأنني الآن في حالة جيدة، وسأقدّم كل شيء، وأشاهد سلسلة من مواجهات رافاييل نادال، وأشعر بأنني متقارب معه، والأرقام القياسية في بطولات كأس العالم لا تعنيني ولا أهتم بها، وأعتبرها مجرد إحصائيات لا أكثر".