ميسي يرفض فكرة الاعتزال ويضع شرطاً للمشاركة في مونديال 2026

رفض قائد منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي، ليونيل ميسي (38 عاماً)، فكرة الاعتزال نهائياً، خلال الموسمين المقبلين، بعدما أكد في حديثه مع شبكة إن بي سي الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن هدفه الأساسي مواصلة السعي لتحقيق المجد العالمي، رغم مرور عقدين من مسيرته الاحترافية، لأنه قام بتجديد عقده مع الفريق حتى عام 2028.

وقال ميسي في حديثه إنه يريد الحصول على بعض الوقت في العام المقبل، لتقييم حالته البدنية، قبل حسم قراره النهائي، حول مشاركته مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، مضيفاً: "من المذهل أن أتمكن من المشاركة في المونديال المقبل، وأود فعل ذلك، لكن لا بد أن أكون بصحة جيدة، وجزءاً مهماً للغاية في فريقي".

وتابع: "إذا توفرت النية للحضور في مونديال 2026، فسأقيّم ذلك يومياً، عندما أبدأ فترة الإعداد مع إنتر ميامي العام المقبل، وسأرى إذا كنت جاهزاً بنسبة مائة بالمائة، وقادراً على تقديم الإضافة، عندها سأتخذ القرار، لأنني متحمس للغاية، وأتحدث هنا عن بطولة بحجم كأس العالم. لقد فزنا بالنسخة الماضية في قطر، وأعتبر القدرة على الدفاع عن اللقب في الملعب مرة أخرى أمراً مذهلاً للغاية، لأن اللعب لمنتخب الأرجنتين يعد حلماً دائماً".

وبتلك التصريحات يكون ميسي قد وضع الشرط الأساسي، حتى يشارك مع "الألبيسيليستي" في بطولة كأس العالم 2026، لأنه يعلم جيداً أنه سيكون قد بلغ سن 39 عاماً، وتقدم بالعمر، ولا يريد المغامرة وهدم الإنجاز الكبير الذي حققه في النسخة الماضية في مونديال قطر 2022، عندما قاد بلاده إلى إحراز اللقب العالمي، عقب الفوز على فرنسا بركلات الترجيح، في المواجهة التي جمعت بينهما في استاد لوسيل.

ويعد ميسي أحد أبرز الأسماء التي تريد الجماهير الرياضة رؤيتها في بطولة كأس العالم المقبلة، بسبب مسيرته الاحترافية التي امتدت لأكثر من 20 عاماً، بعدما ظهر للمرة الأولى مع برشلونة حين كان يبلع 17 عاما فقط عام 2004، قبل أن يلعب بعدها مع باريس سان جيرمان 2021، ثم رحل إلى الولايات المتحدة في عام 2023، للانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي، الذي نجح في إقناع الأرجنتيني بتجديد عقده حتى عام 2028، ما يعني أن صاحب الـ38 عاماً استبعد فكرة الاعتزال في الوقت الحالي.