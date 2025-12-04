ميسي يرشح 5 منتخبات للتتويج بالمونديال ويتجاهل رونالدو

- ليونيل ميسي يثير الشكوك حول مشاركته في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى رغبته في المشاركة، لكنه لم يؤكد ذلك بشكل قاطع، مما يترك الجماهير في حالة ترقب. - رشح ميسي خمسة منتخبات للفوز بالمونديال، مستبعدًا البرتغال وكريستيانو رونالدو، وأشاد بالذهنية الفولاذية للفريق الأرجنتيني تحت قيادة ليونيل سكالوني. - أشاد ميسي بمدربه السابق بيب غوارديولا، واصفًا إياه بالأفضل على الإطلاق، مشيرًا إلى تأثيره الكبير في تغيير أساليب اللعب في ألمانيا وإنجلترا.

فاجأ الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً) الجماهير العالمية بتصريحات تناولت مستقبله الدولي، ليفتح ملف الشكوك حول مشاركته في كأس العالم 2026، كما رشح 5 منتخبات للتتويج بالمونديال، وتجاهل البرتغال والنجم كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، مزامنة مع إطلاقه شهادة تاريخية في حق مدربه السابق بيب غوارديولا (54 عاماً) وصفه فيها بالأفضل على الإطلاق.

ورغم أن الأرجنتين تستعد لدخول مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بصفة حامل اللقب وبشغف غير مسبوق، إلا أن ميسي لم يؤكد مشاركته النهائية في تصريحاته لشبكة "إي إس بي أن" الأميركية، الخميس، وترك الجماهير في حالة من الترقب.

وفي إشارة صادقة لواقعية الوضع البدني والتقدم في العمر، أكد ميسي رغبته في خوض كأس العالم 2026، لكنه أشار إلى السيناريو الأقسى: "آمل أن أتمكن من أن أكون هناك. لقد قلت بالفعل إنني أحب أن أشارك في المونديال. في أسوأ الأحوال، سأكون هناك لمشاهدته من المدرجات، لكنها ستكون لحظة خاصة".

كما أشاد ميسي بالذهنية الفولاذية للفريق الحالي تحت قيادة ليونيل سكالوني، وأضاف أن الفوز بكأس العالم في 2022 منح المجموعة دفعة قوية وثقة وراحة تسمح لها في الاستعداد للمسابقات بطريقة مختلفة".

وقبل يوم واحد من سحب قرعة البطولة التي تم توسيعها لتضم 48 فريقاً و104 مباريات، تطرق ميسي إلى المنافسة المحتدمة على لقب المونديال، إذ شدّد على صعوبة العودة إلى منصة التتويج: "الفوز بكأس العالم صعب للغاية. أي فريق قادر على تصعيب الأمور".

وفي مفاجأة لافتة، رشَّح ميسي خمسة منتخبات كبرى للفوز بالبطولة، لكنه استبعد البرتغال بقيادة منافسه التاريخي كريستيانو رونالدو من قائمة التوقعات. وعن المرشحين للتتويج ببطولة كأس العالم 2026 "هناك فِرق قوية جداً، مثل إسبانيا، وفرنسا، وإنكلترا، والبرازيل، وألمانيا، تطمح إلى التتويج بالبطولة".

في الجانب الآخر من المقابلة، حسم ميسي الجدل حول هوية أفضل مدرب عمل معه على الإطلاق، واتجه بالثناء المطلق إلى مدربه الأيقوني في برشلونة، بيب غوارديولا، فوصفه: "بالنسبة لي، غوارديولا فريد من نوعه. هناك مدربون جيدون بشكل غير عادي، لكن لديه شيئاً مختلفاً. بالنسبة لي، هو الأفضل على الإطلاق". ولم تقتصر إشادة الأسطورة على نجاحات الألقاب التي حققاها معاً (14 لقباً)، بل على قدرته العبقرية في التغيير والتأثير خارج كاتالونيا: "لقد ذهب إلى أماكن أخرى واستمر في الفوز. هذا ليس بفضل الانتصارات فحسب، بل بفضل الطريقة التي لعبت بها فرقه. غيّر الطريقة التي تُمارس بها كرة القدم في ألمانيا، وبالمثل في إنكلترا مع السيتي، غيّر الطريقة التي يُلعب بها الدوري".

بهذه التصريحات، لا يكتفي ليونيل ميسي بإثارة الشكوك حول ما إذا كانت مغامرته الكروية ستتوج بظهور مونديالي سادس، بل يحدد معايير القمة الكروية عبر إشادته العميقة ببيب غوارديولا. وبينما يترقب عشاق كرة القدم حول العالم نتائج قرعة كأس العالم 2026 الجمعة، ستترقب الجماهير الأرجنتينية القرار والحاسم والأخير بشأن مستقبل "البولغا".