ميسي يرسم لوحات إبداعاته مع ميامي.. سجل وصنع وعانق مشجعاً

- قاد ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي للفوز على تورنتو بنتيجة 4-2 في الدوري الأميركي، حيث تألق بتسجيل الأهداف وصناعتها، مما يعكس جاهزيته لكأس العالم 2026. - صنع ميسي هدفين مثيرين للجدل، أحدهما لسواريز الذي استغل إصابة مدافع تورنتو، مما أثار نقاشات حول الروح الرياضية، بينما أضاف ميسي هدفه الشخصي الـ907. - شهدت المباراة لحظة مؤثرة عندما اقتحم مشجع الملعب لمعانقة ميسي، مما يعكس تأثيره الكبير على الجماهير واستعداده لقيادة الأرجنتين في الدفاع عن لقب كأس العالم.

قاد نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (38 عاماً) فريقه إنتر ميامي إلى الانتصار على تورنتو، السبت، في منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم بنتيجة (4ـ2)، ليعوّض خسارته الأخيرة بنتيجة (3ـ4). وكانت مهمة إنتر ميامي سهلة بفضل تألق "البولغا" الذي كان متوهجاً في المباراة عبر التسجيل وصناعة الأهداف، إضافة إلى لوحات أخرى أظهرت قوته وجهوزيته قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم 2026، حيث أعاد إلى الذاكرة تألقه سابقاً في ملاعب أوروبا مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وصنع صاحب الكرة الذهبية ثماني مرات هدفين في المباراة، حيث مرّر كرة الهدف الثاني الذي حمل توقيع الأوروغوياني لويس سواريز، وكذلك الهدف الثالث الذي سجله الإسباني سيرخيو ريغيلون رودريغيز. وقد كان الهدف الثاني مثيراً للجدل، بما أن ميسي مرّر إلى سواريز الذي انفرد بالحارس مستفيداً من وجود مدافع تورنتو مُلقى أرضاً مصاباً، ولكن سواريز واصل الهجوم ليحرز الهدف الثاني لفريقه في المباراة، ولم يتوقف عن اللعب لإسعاف المدافع. وختم ميسي أهداف فريقه ليصل إلى الهدف 907 في مسيرته.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة في دقائقها الأخيرة، حيث نجح أحد المشجعين في اقتحام الميدان، وتمكن من الوصول إلى ميسي ومعانقته بعد أن أفلت من رجال الشرطة، وكان واضحاً أنه يعيش لحظة مميزة في حياته، حيث كان التأثر بادياً عليه وهو يقترب من النجم الأرجنتيني. ولحسن الحظ، جرى التعامل مع الموقف سريعاً ليتواصل اللعب لاحقاً، وقد كانت المباراة أشبه برسالة من "البولغا" تؤكد أنه مستعد لقيادة منتخب "التانغو" للدفاع عن لقبه في كأس العالم، الذي توج به عام 2022 في قطر.