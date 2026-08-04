ميسي يدعم المتضررين من حرائق مدريد بـ80 ألف يورو

- تبرع ليونيل ميسي بمبلغ 80 ألف يورو لإعادة إعمار منطقة سييرا أويستي في مدريد، التي تضررت بشدة من الحرائق، مما نال إشادة واسعة من رئيسة منطقة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو. - إسبانيا، مثل العديد من الدول الأوروبية، عانت من حرائق هائلة، ومبادرة ميسي تأتي كجزء من دعمه المستمر للأعمال الخيرية، حيث سبق له التبرع لمشاريع صحية وتعليمية ورياضية للأطفال المحتاجين. - ميسي، المعروف بدعمه الخيري، تبرع سابقاً بمبالغ كبيرة لمكافحة جائحة كورونا ودعم ضحايا الكوارث الطبيعية، مما يعكس التزامه المستمر بالمساهمة في القضايا الإنسانية.

أكدت رئيسة منطقة مدريد، ذاتية الحكم، إيزابيل دياز أيوسو، أن قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي (39 عاماً)، تبرع بمبلغ 80 ألف يورو لإعادة إعمار سييرا أويستي، وهي منطقة قريبة من مدريد تضررت بشدة من الحرائق هذا الصيف، التي تواصلت عدة أيام، بحسب ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، الثلاثاء، لينال موقف النجم الأرجنتيني إشادة واسعة.

ومثل عديد الدول الأوروبية الأخرى، تضررت إسبانيا خلال الأسابيع الماضية أيضاً من حرائق هائلة، ضربت عديد المناطق وتطلبت جهودا كبيرة للسيطرة عليها. وقد عانت سييرا أويستي، وهي منطقة تقع على مقربة من مدريد، بشكل خاص من هذه الحرائق. واختار نجم نادي برشلونة سابقاً دعم المجهودات من أجل إعادة الإعمار، ليتبرع ميسي بمبلغ 80 ألف يورو لمساعدة المنطقة، وذلك وفقاً لرسالة نشرت ،الثلاثاء، على منصة إكس، من قبل إيزابيل دياز أيوسو، رئيسة منطقة مدريد ذاتية الحكم.

وأشادت السياسية الإسبانية، عبر حسابها الشخصي على منصة إكس، بمبادرة ليونيل ميسي، وصيف بطل كأس العالم 2026 مع منتخب الأرجنتين، قائلةً: "تبرع ليونيل ميسي بمبلغ 80 ألف يورو لإعادة إعمار سييرا أويستي في مدريد. أود أن أشكره وأقول له إن سكان مدريد سيرحبون به قريباً ويصفقون له". وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، استقر الحريق في سييرا أويستي وأصبح في مرحلة الاحتواء بعد أسبوعين من الدمار، وبالتالي فقد اقتربت السلطات من السيطرة عليه.

وبدورها، ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن الحركة التي قام بها ميسي ليست الأولى من نوعها، فقد سبق له التبرع لدعم العمل الخيري في السنوات الأخيرة. فهو منخرطٌ بشكلٍ كبير في العمل الخيري من خلال مؤسسة ليونيل ميسي، التي تأسست عام 2007 لدعم مشاريع الصحة والتعليم والرياضة للأطفال المحتاجين. وفي عام 2020، تبرع بمبلغ 500 ألف يورو للمستشفيات الأرجنتينية لشراء أجهزة التنفس الاصطناعي وشاشات المراقبة والمعدات الطبية لمكافحة جائحة كورونا. وفي العام نفسه، تبرع بمليون يورو لمستشفى في برشلونة، ومرافق رعاية صحية إسبانية أخرى لمكافحة الجائحة. وفي فالنسيا، أظهر تضامنه أيضاً، بالتبرع بمليون يورو لمساعدة ضحايا إعصار دانا.