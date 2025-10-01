ميسي يخرج عن هدوئه.. غضب وصراخ ليلة الخسارة في الدوري الأميركي

- اشتعل غضب ليونيل ميسي بعد خسارة إنتر ميامي أمام شيكاغو فاير 5-3، حيث لم يتمكن الفريق من إظهار ردة فعل قوية، مما زاد الضغط على ميسي لتحقيق لقب درع المشجعين. - الإرهاق بدا واضحاً على لاعبي إنتر ميامي بعد موسم شاق تضمن 48 مباراة، مما أثر على أداء الفريق في الدوري الأميركي، بينما كان ميسي يحاول الدفاع عن أرقامه القياسية. - بعد المباراة، لم يتحدث ميسي مع أحد وذهب مباشرة إلى غرفة الملابس، معبراً عن استيائه من النتيجة وخيبة أمله من أداء زملائه.

خرج قائد نادي إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً)، عن هدوئه الذي اعتادت عليه الجماهير الرياضية، بعدما اشتعل غضباً من الخسارة أمام فريق شيكاغو فاير بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.

ويعود غضب ميسي إلى عدم قدرة رفاقه على إظهار ردة فعلهم في اللقاء ضد شيكاغو فاير، الذي استطاع حسم اللقاء لصالحه، الأمر الذي وضع ضغطاً على قائد نادي إنتر ميامي بسبب الابتعاد بنسبة كبيرة عن تحقيق لقب درع المشجعين في الموسم الحالي، بالإضافة إلى أن "البرغوث" ظهر في أكثر من مناسبة وهو يصرخ في وجه رفاقه.

وفشل ميسي في قيادة ناديه صوب تحقيق انتصار جديد في الدوري الأميركي، لكن الإرهاق بدا واضحاً على نجوم إنتر ميامي بسبب الموسم الشاق الذي خاض فيه الفريق 48 مباراة رسمية، ما يعني أن الفريق لعب عدداً من المواجهات أكثر من أي نادٍ آخر في المسابقة المحلية هذا الموسم، لكن ميسي (38 عاماً)، كان يخوض صراعاً آخر للدفاع عن أرقامه التي حققها في الموسم الحالي، وفق ما ذكرته شبكة فوكس نيوز الأميركية.

وعلى غير العادة نهائياً، لم يتحدّث ميسي مع أحد عقب نهاية اللقاء، بل ذهب مباشرة إلى غرفة تغيير الملابس نتيجة غضبه واستيائه من النتيجة، بالإضافة إلى خيبة أمله من عدم قدرة نجوم إنتر ميامي على إظهار ردة فعلهم في اللقاء الذي تجرعوا فيه مرارة الهزيمة.