ميسي يحصد جائزة أمير أستورياس للرياضة لعام 2026

- حصد ليونيل ميسي جائزة أمير أستورياس للرياضة لعام 2026، تقديراً لمسيرته الاستثنائية وتأثيره الكبير على كرة القدم الحديثة، حيث يُعتبر أسطورة عالمية منذ بداياته في برشلونة وحتى إنتر ميامي. - رسّخ ميسي مكانته كلاعب أيقوني في برشلونة، محققاً العديد من الألقاب الأوروبية والإسبانية، واستمر في تحطيم الأرقام القياسية مع باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، مما ضمن له مكانة خاصة في تاريخ كرة القدم. - مع منتخب الأرجنتين، توج ميسي بكأس العالم 2022 ولقبين في كوبا أميركا، وفاز بثماني جوائز للكرة الذهبية، ويستعد للمشاركة في كأس العالم 2026.

حظي قائد إنتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً)، بتقدير كبير، بعدما حصد تكريماً جديداً في مسيرته بحصوله على جائزة أمير أستورياس للرياضة لعام 2026 في إسبانيا، وهي إحدى أرفع الجوائز في عالم الرياضة. وقد أشادت لجنة التحكيم بمسيرته الاستثنائية، سواء لأدائه المتميز أو لتأثيره الكبير على كرة القدم الحديثة عالمياً، حيث يُجسّد ميسي مسيرة رياضية استثنائية غنية عن التعريف منذ بداياته في نادي برشلونة وحتى وصوله إلى مكانة أسطورة عالمية، مثلما جاء في تقرير نشره موقع فوت ميركاتو الفرنسي الأربعاء.

وعدد الموقع الفرنسي نجاحات "البولغا" في مسيرته الاحترافية، ففي برشلونة، رسّخ ميسي مكانته بصفة لاعب أيقوني في العصر الذهبي للنادي، حيث فاز بالعديد من ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، قبل أن يواصل مسيرته في باريس سان جيرمان ثم إنتر ميامي، وحطّم خلال مسيرته العديد من الأرقام القياسية التي ضمنت له مكانة خاصة في سجل كرة القدم العالمية.

بعيدا عن الملاعب ما سرّ رقم غرفة ميسي في كأس العالم 2026؟

ومع منتخب الأرجنتين، بلغ أوج مسيرته بالفوز بكأس العالم 2022 في قطر، كما توج بلقبين في منافسات كوبا أميركا. وقد سلطت لجنة تحكيم جائزة أمير أستورياس للرياضة الضوء على إنجازاته الفردية القياسية، بما في ذلك فوزه بثماني جوائز للكرة الذهبية، وهو رقم قياسي يصعب تحطيمه، بالإضافة إلى التزامه وسلوكه المثالي داخل الملعب وخارجه. وسيشارك ميسي للمرة السادسة في كأس العالم 2026، بما أنه يقود كتيبة منتخب "التانغو" في هذه النسخة في رحلة الدفاع عن اللقب.