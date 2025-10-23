ميسي يجدد عقده مع إنتر ميامي.. طموح المونديال ومنافسة رونالدو مستمرة

- وقّع ليونيل ميسي عقداً مع إنتر ميامي حتى 2028، مما يعكس رغبته في مواصلة مشواره الكروي والمشاركة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم 2026، رغم تقدمه في السن والإصابات المتكررة. - تمديد العقد يعكس إصرار ميسي على التألق في الدوري الأميركي، حيث قاد الفريق لإنجازات مهمة، ويأتي في سياق مشابه لتمديد كريستيانو رونالدو عقده، مما يمهد لمشاركة تاريخية في كأس العالم. - يُعتبر العقد خطوة استراتيجية لإعداد ميسي للمونديال، حيث يرى التجربة الأميركية كمنبر لتحقيق هذا الهدف، معبراً عن سعادته بمواصلة مشواره مع الفريق.

وقّع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً)، عقداً جديداً مع نادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2028، في خطوة واضحة مفادها أنّه لا يعتزم إنهاء مشواره الكروي قبل استهدافه البطولات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم 2026. وقد أفادت تقارير بأنّ المفاوضات حُسمت بعد تجاوز العقبات وموافقة "البولغا" على العرض المقدم من النادي الأميركي.

وما يجعل هذا القرار ذا دلالة مزدوجة، أنّ ميسي سبق أن عبّر عن شكوك في قدرته على المشاركة مجدداً في المونديال، في إجابته عن أسئلة صحافية، بالنظر لتقدمه في السن وتعرضه لإصابات متكرّرة في الفترة الأخيرة. لكنه بهذا التمديد يرسل رسالة واضحة: الاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم السنّ، والمضي بثبات نحو هدفه الدولي، الذي سبق أن بلغه في نسخة قطر 2022.

وتابع ميسي أداءه مع إنتر ميامي بدرجة كبيرة من الحماسة، إذ قاد الفريق إلى تحقيق بعض الإنجازات المهمة وفرض وجوده في الدوري الأميركي للمحترفين، ليتصدر قائمة هدافيه في الوقت الحالي، ما يعزّز فرضية أن القرار ليس مجرّد تمديد لراحة الاعتزال ببطء، بل إصرار على المنافسة. وجاء هذا التمديد في إطار استمرار نجمٍ آخر لا يقل أهمية في عالم كرة القدم، وهو كريستيانو رونالدو، الذي مدد عقده مع ناديه السعودي بعمر الأربعين، وجدّد تألقه، ليُمهّد كذلك لمشاركة تاريخية في كأس العالم 2026 مع منتخب البرتغال.

فبينما يستعد رونالدو لاستمرار مسيرته الكروية بثبات، يعكس ميسي عبر قرار التجديد، أنّه ليس أقلّ عزماً على إثبات أن العمر لن يمنعه من مواصلة التألق والمنافسة على أعلى مستوى، خصوصاً أنّ الاسمين اقترنا ببعضهما طوال السنوات الماضية، تحديداً حين كانا يحملان ألوان ريال مدريد وبرشلونة.

من جهة أخرى، يُمكن ربط التمديد بدلالة المونديال بصفة خاصة: ففي وقتٍ لا تزال فيه المنتخبات والمواهب تستعد للبطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تمضي التجربة الأميركية لميسي بوصفها منبراً لإعداد نفسي وفني، يُمكّنه من حمل شارة منتخب الأرجنتين في النسخة المقبلة، ربما للمرة الأخيرة.

وفي النهاية، يبقى المشهد أكثر من مجرد توقيع عقد: إنه إعلان أن القصة مستمرة من قِبل ميسي، وتأكيد أن سباق الأساطير لا يزال مستمراً، وقد تجاوز كلّ منهما الثلاثين والأربعين عاماً، ما يزيد حماسة المشجعين وشغفهم بمتابعة المزيد من اللوحات الفنية الكروية على أرضيات الميدان، والاستمتاع بالأهداف والتمريرات الحاسمة التي يبدع ميسي ورونالدو في تقديمها وتسجيلها.

وبعد تجديد عقده، أكد ميسي أن مواصلة مشواره مع الفريق تمثّل بالنسبة إليه "واقعاً جميلاً"، وقال ليو في تصريحات نشرها النادي: "أنا سعيد للغاية بالاستمرار هنا ومواصلة هذا المشروع، فإلى جانب كونه حلماً، أصبح واقعاً جميلاً. اللعب في هذا الملعب، في ميامي فريدوم بارك، يمنحني شعوراً رائعاً. منذ وصولي إلى ميامي وأنا أشعر بسعادة كبيرة، لذا أنا سعيد فعلاً بمواصلة هذه التجربة". وأضاف: "ننتظر بفارغ الصبر اللحظة التي سنتمكن فيها من اللعب في ميامي فريدوم بارك. لدينا شوق كبير لرؤيته مكتملاً والعيش فيه من الداخل، في بيتنا الجديد، ليستمتع به الجمهور أيضاً. سيكون أمراً رائعاً أن نلعب على أرضنا في ملعب بهذا الجمال".

