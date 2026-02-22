ميسي يثور على الحكم بعد خسارة فريقه... لقطات خارج النص ورطت "البولغا"

- في افتتاح الدوري الأميركي، خسر إنتر ميامي بقيادة ميسي 3-0 أمام لوس أنجليس، مما أثار غضب ميسي الذي طالب بتفسير قرارات الحكم، وتم توثيق لحظة غضبه في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. - ميسي، المعروف بهدوئه، أظهر غضبه في مواقف محدودة، مثل مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي، حيث اعترض على طرد زميله، مما يبرز عاطفيته واهتمامه بنتائج فريقه. - لم يقتصر غضب ميسي على الأندية، بل شمل البطولات الدولية مثل كوبا أميركا 2019 وكأس العالم 2022، حيث انتقد التحكيم وطالب بتحسين مستواه.

ظهر نجم إنتر ميامي الأميركي ليونيل ميسي (38 عاماً) غاضباً في نهاية المباراة التي خسرها فريقه أمام نظيره لوس أنجليس بنتيجة (3ـ0) في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الأميركي لكرة القدم، فجر السبت، إذ بدأ فريقه حملة الدفاع عن اللقب بهزيمة ثقيلة. وتمكن أحد الحاضرين من توثيق لحظة غضب قائد المنتخب الأرجنتيني في مقطع فيديو انتشر سريعاً عبر منصات التواصل.

😡 Atención al cabreo de Leo Messi tras caer en la MLS ante Los Ángeles FC.



👉 El astro argentino se dirigía hacia el conjunto arbitral y tuvo que ser contenido por Luis Suárez.



Vía 'GioxGuerrero'.

وذكرت صحيفة "آخر ساعة" البلجيكية، اليوم الأحد، أن الفيديو يُظهر ميسي وهو يتجه غاضباً نحو غرفة ملابس الحكم مُطالباً بتفسير بعض القرارات. وللمرة الأولى، أظهر لويس سواريز ضبطاً للنفس أكثر من زميله، إذ أمسك بقميص زميله محاولاً منعه من تصعيد الموقف. وقد حظي مقطع الفيديو بتداول واسع، نظراً لندرة المشاهد التي يظهر فيها ميسي غاضباً عقب نهاية المباريات.

😡 The Whole Angry Messi Clip!



This video shows an irate Lionel Messi jawing at head referee Alexis Da Silva as well as grabbing New York City FC assistant coach Mehdi Ballouchy by the neck.



There's lots to digest here, but it's great to see Messi cares.

ورغم السمعة الهادئة التي رافقت مسيرة اللاعب الأرجنتيني الاحترافية، فإنّ مواقف محدودة شهدت خروجه عن تحفظه المعتاد، ولا سيما في مواجهة الحكام، والمفارقة أن ميسي دخل في جدل تحكيمي أيضاً خلال افتتاح الموسم الماضي، فقد أشار موقع "غول" باللغة الفرنسية أنه خلال مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي، تألق ميسي بصناعة هدفين في تعادل فريقه 2-2، لكن حادثةً وقعت في الشوط الأول حملت منعطفاً حاسماً، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه توماس أفيليس، المدافع وزميل ميسي في المنتخب. أثار هذا القرار غضب قائد إنتر ميامي. وبدا عليه الغضب الشديد، فتوجه الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات مراراً وتكراراً إلى الحكم مُعبراً عن استيائه، واكتفى الحكم بإنذاره.

Luego del penal sobre #Agüero que el árbitro no cobró, #Foyth se quedó quieto y ahí arrancó la contra del segundo gol de #Brasil. ¿Por qué se paró y no lo siguió a Gabriel Jesús?

ولم يقتصر غضب نجم برشلونة سابقاً من الحكام في مباريات الأندية، بل ظهر غاضباً في كوبا أميركا 2019 بعد الخسارة أمام البرازيل. وقال ميسي للصحافيين في المنطقة المختلطة بعد المباراة: "جاء هدفهم الثاني بعد ركلة جزاء لم تُحتسب لنا. أشهر الحكم العديد من البطاقات الصفراء الظالمة، كما احتسب ركلة جزاء على نيكولاس أوتاميندي (مدافع الأرجنتين)، لم يتوقفوا عن اتخاذ قرارات تحكيمية سخيفة خلال بطولة كوبا أميركا هذه، ولكن هذه المرة، لم يلجأوا إلى "الفار" (تقنية الفيديو المساعد)، إنه أمر لا يُصدق. كان الوضع هكذا طوال المباراة. عند أدنى احتكاك، كانت تُحتسب مخالفة لصالحهم، عندما تعتقد أن الحكم غير عادل، تفقد تركيزك، كل الأخطاء كانت في صالحهم، هذا ليس عذراً. آمل أن يتخذ كومنيبول إجراءً حيال هذا النوع من التحكيم لأننا بذلنا قصارى جهدنا للفوز، لكنني أعلم أن البرازيل هي من تتحكم بكل شيء. ليس لدينا ما نلوم أنفسنا عليه".

وخلال كأس العالم 2022، ظهر ميسي غاضباً من الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز، رغم التأهل إلى نصف النهائي على حساب هولندا، وقال: "لا أستطيع التعليق على الحكم، لكن على "الفيفا" أن تفعل شيئاً. لا يمكن تعيين حكم غير كفء لمثل هذه المباريات المهمة"، وقد كانت علاقة قائد الأرجنتين بالحكم الإسباني متوترة منذ أن كان يُدير مباريات في الدوري الإسباني.