ميسي يتلقى هزيمته الأولى مع إنتر ميامي... وسون يوجه رسالة بعد الفوز

- تعرض نادي إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي لخسارة ثقيلة 0-3 أمام لوس أنجليس في افتتاح الدوري الأميركي، حيث لم يتمكن ميسي من مساعدة فريقه رغم تعافيه من إصابته. - سيطر لوس أنجليس على المباراة بفضل أداء مميز من سون هيونغ مين، حيث سجل ديفيد مارتينيز، دينيس بوانغا، وناثان أورداز الأهداف الثلاثة. - عقب المباراة، أكد ماسكيرانو على ضرورة التحسن، بينما أعرب سون عن فخره بمشاركة الملعب مع ميسي، مشيدًا بتأثيره الإيجابي.

تعرّض نادي إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني المخضرم، ليونيل ميسي (38 عاماً)، إلى خسارة ثقيلة فجر اليوم الأحد أمام نظيره لوس أنجليس بنتيجة 0-3 في افتتاح الموسم الجديد من بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، التي كان قد حقق لقبها فريق المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو خلال النسخة الماضية.

وعلى ملعب "لوس أنجليس التذكاري" ضرب أصحاب الأرض بقوة بحضور 75 ألف متفرج، حمل العديد من منهم قمصان ميسي أسطورة برشلونة وباريس سان جيرمان سابقاً، بعدما شارك في هذه المواجهة إثر تعافيه من آلامه الجسدية، لكنه لم يكن قادراً على مساعدة فريقه لتلافي الهزيمة الأولى في الموسم الجديد، بعدما قدّم زملاء نجم توتنهام السابق، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مستوى مميزاً للغاية.

واستطاع لوس أنجليس أن يسيطر على أجواء المباراة، إذ خلق العديد من الفرص القابلة للتسجيل، وكانت أولها من جانب سون تحديداً، والتي تصدّى لها الحارس الكندي دايني سانت كلير، لكن ذلك لم يوقف عزيمة أصحاب الدار حين افتتح المهاجم الفنزويلي ديفيد مارتينيز موراليس (د.37) باب التسجيل بعد تمريرة من النجم الكوري الجنوبي نفسه، ليضيف على إثرها اللاعب الفرنسي دينيس بوانغا (73) الهدف الثاني قبل أن يختتم السلفادوري ناثان أورداز (90+4) الثلاثية.

وبعد المباراة تفاعل ماسكيرانو مع خسارة الفريق، وقال في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اللقاء: "لقد فازوا علينا بشكل جيد، وهذه هي الحقيقة. أشعر للوهلة الأولى بأنّ هذه النتيجة خادعة نسبياً، في المباراة ومجرياتها لم يكن هناك هذا الفارق. بالتأكيد صنع لوس أنجليس الخطورة من خلال التحولات الهجومية وألحقوا بنا أضراراً كبيرة، طبعاً لن نجعلها مأساة (يقصد الهزيمة في الافتتاح)، نعلم أننا يجب أن نتحسن وأن نواصل الإصرار على الأشياء الإيجابية التي قمنا بها".

من جانبه وجّه سون هيونغ مين سون الذي لعب 333 مباراة مع توتنهام في الدوري الإنكليزي الممتاز، سجل خلالها 133 هدفاً، رسالة إلى ميسي قال فيها: "نحن محظوظون لأننا من نفس جيل ليونيل، وأننا تمكّنا من متابعة مسيرته ولحظاته الرائعة. لطالما كان مصدر إلهام لي، ووجوده هنا في الدوري الأميركي غيّر نظرتي ومشاعري. إنه لشرف لي أن أشارك الملعب معه".