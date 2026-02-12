ميسي يتسبب بتأجيل مباراة إنتر ميامي... ما القصة؟

- تأجلت مباراة إنتر ميامي ضد إنديبندينتي ديل فالي إلى 26 فبراير بسبب إصابة ليونيل ميسي بشد عضلي في أوتار الركبة اليسرى، مما منعه من التدريب. - أكد ميسي عبر إنستغرام أن القرار جاء بالتنسيق مع المنظمين، معربًا عن شكره للجماهير في بورتوريكو على دعمهم، حيث نفدت التذاكر بسرعة. - أوضحت مجموعة VRDG Entertainment أن التأجيل جاء لضمان مشاركة ميسي، النجم الرئيسي، وستظل التذاكر صالحة للموعد الجديد.

أُجّلت مباراة نادي إنتر ميامي أمام نظيره إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري التي كانت من المقرر إقامتها في بورتوريكو يوم غدٍ الجمعة إلى 26 فبراير/ شباط الجاري، وذلك بسبب إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (37 عاماً)، بطل كأس العالم 2022 مع منتخب التانغو. ووضع ميسي منشوراً على خاصية القصص في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام نقلاً عن حساب إنتر ميامي إلى أنّه أنهى المباراة الأخيرة التي خاضها أمام برشلونة إي سي الإكوادوري بآلامٍ مزعجة، ولم يتمكن من التدرّب اليوم الخميس بسبب إصابته بشدٍ عضلي في أوتار الركبة اليسرى، وستعتمد عودته إلى التمارين وفقاً لوتيرة تعافيه في الأيام الماضية.

وقال ميسي مخاطباً جماهيره في بورتوريكو: "بالتنسيق مع المنظمين، قرر النادي تعليق هذه المباراة، أود أن أشكركم على محبتكم لأنني أعلم أن جميع التذاكر نفدت". من جانبها، ذكرت مجموعة (VRDG Entertainment)، المسؤولة عن ترويج وإقامة الحدث في بورتوريكو، أن هذا "خبر مؤسف، وهو خارج عن إرادة الجميع".

وذكرت المجموعة أيضاً في بيانٍ مكتوب إلى أنّ "جميع الأطراف اتفقت على ضرورة إقامة الحدث، ولكن بمشاركة ليو ميسي، كونه النجم الرئيسي ولهذا السبب جرى الاتفاق على تأجيل اللقاء"، وكان من المفترض أن يسافر إنتر ميامي إلى بورتوريكو اليوم الخميس لإجراء حصة تدريبية مفتوحة أمام المشجعين في ملعب خوان رامون لوبريل بمدينة بايامون وهو نفس الملعب الذي كان سيستضيف الحدث، مع العلم أن التذاكر نفذت في غضون 17 دقيقة عند طرحها، وهي التي ستبقى صالحة لكلّ من اشتراها حتى موعد المباراة الجديد.