ميسي يترك بصمته في أفريقيا والأرجنتين تهزم أنغولا في مباراة احتفالية

- قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على أنغولا 2-0 في مباراة ودية ضمن تحضيرات كأس العالم 2026، حيث سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الأول بتمريرة حاسمة من ميسي، الذي عزز تصدره في التمريرات الحاسمة بـ401 تمريرة. - شهدت المباراة تكريم ميسي بكأس يحمل الرقم 50 من رئيس أنغولا، جواو لورينسو، بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة لاعبين جدد. - سجل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 81، ليصل إلى 115 هدفاً مع الأرجنتين، ويكون قد سجل في جميع القارات الخمس، محققاً أول أهدافه في أفريقيا.

قاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 عاماً)، منتخب بلاده للفوز على أنغولا بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الودي، الذي جمع المنتخبين يوم الجمعة في لواندا، ضمن تحضيرات "التانغو" لنهائيات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، وتميزت المباراة بأجواء احتفالية خاصة، إذ شهدت تكريم رئيس أنغولا جواو لورينسو لميسي بكأس يحمل الرقم 50، احتفالاً بالذكرى الخمسين لاستقلال البلاد.

وشهد اللقاء حضوراً جماهيرياً كبيراً، وقدّم رئيس أنغولا، جواو لورينسو، الكأس إلى ميسي قبل انطلاق المباراة، فيما منح قائد فريق إنتر ميامي الأميركي قميص منتخب الأرجنتين الموقع عليه للرئيس الأنغولي، كما شهدت المواجهة مشاركة أولى لعدة لاعبين، من بينهم كيفن ماك أليستر، ماكسيمو بيروني، جيانلوكا بريستياني، وخاكوين بانيتشيلي.

وبالعودة إلى مجريات المواجهة، فقد نجح منتخب الأرجنتين، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، في تحقيق فوز صعب بثنائية نظيفة، وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الأول في الدقيقة الـ 43 بعد تمريرة حاسمة من ميسي، ليصل إلى 36 هدفاً مع منتخب بلاده ويتجاوز هرنان كريسبو في المركز الرابع بين الهدافين التاريخيين للأرجنتين، بينما عزز ميسي تصدره تصنيف التمريرات الحاسمة، برصيد 401 تمريرة في مسيرته، منها 61 مع المنتخب، متقدماً بفارق واضح على الأسطورة البرازيلية، بيليه، الذي يحتل المركز الثاني بـ 370 تمريرة.

وفي الشوط الثاني، استغل ميسي تمريرة حاسمة من لاوتارو مارتينيز ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 81، وسط احتفال كبير من الجماهير المحلية، التي أبدت تقديراً واحتراماً له، قبل أن يغادر أرضية الملعب على وقع تصفيق حار ويبادلها التحية، ويُشار إلى أن نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق وصل بهذا الهدف إلى رقم 115 مع منتخب الأرجنتين، مسجلاً 50 هدفاً خلال فترة تولي ليونيل سكالوني، ومتقدماً بفارق مريح على لاوتارو صاحب الـ35 هدفاً.

وبهذا الهدف أيضاً في شباك منتخب أنغولا، يكون ميسي قد سجل في القارات الخمس، بعد أوروبا وآسيا (مونديال قطر 2022)، إضافة إلى أميركا الشمالية والجنوبية وأخيراً أفريقيا، ويُذكر أن "البولغا" سبق له اللعب في القارة الأفريقية مع منتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم، التي أقيمت في جنوب أفريقيا عام 2010، لكنه لم يسجل خلالها أي هدف، ليكون هدفه في أنغولا أول نجاح له في القارة السمراء.