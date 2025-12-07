ميسي يتألق ويقود إنتر ميامي للتتويج الأول في تاريخ الدوري الأميركي

- أضاف ليونيل ميسي اللقب الـ48 إلى مسيرته بعد فوز إنتر ميامي بكأس الدوري الأميركي لأول مرة، حيث لعب دوراً حاسماً في جميع أهداف فريقه ضد فانكوفر، رغم عدم تسجيله شخصياً. - شهدت المباراة نهاية مسيرة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، بينما قد يعتزل لويس سواريز قريباً، وقد ساهم الثلاثي مع ميسي في تحقيق إنجازات تاريخية للنادي. - بفضل تأثير ميسي، تأهل إنتر ميامي لدور الـ16 في كأس أبطال الكونكاكاف 2026 ونهائي كأس ميشيلوب ألترا للأبطال.

أضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً)، إنجازاً جديداً إلى سجله الحافل، ليصل إلى اللقب الـ48 في مسيرته الكروية، وذلك بعدما رفع نادي إنتر ميامي، بطل المنطقة الشرقية، كأس الدوري الأميركي للمرة الأولى في تاريخه، مساء السبت، عقب فوزه المثير في المباراة النهائية على فانكوفر، بطل المنطقة الغربية، الذي يلعب معه النجم الألماني توماس مولر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأبدع ميسي في المباراة النهائية لبطولة الدوري، ورغم أنه لم يسجل أيا من أهداف فريقه الثلاثة، إلا أنه كان وراء جميع أهداف إنتر ميامي، والبداية كانت سريعة، بعد أن تقدم الفريق المضيف عبر هدف عكسي سجله أوكامبو بعد ثماني دقائق فقط من انطلاق المباراة، إثر هجمة بدأها نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، وقد منح هذا الهدف المبكر تشكيلة ماسكيرانو ثقة كبيرة، فيما حاول فانكوفر العودة في النتيجة، لينجح علي أحمد في إعادة الأمور إلى التعادل عند الدقيقة 60، ليشتعل اللقاء من جديد، ولكن الأسطورة الأرجنتيني لم يترك الفوز لأحد، إذ كان وراء الهدف الثاني عبر تمريرة حاسمة إلى زميله رودريغو دي باول، الذي أعاد إنتر ميامي إلى المقدمة بهدف ثانٍ في الدقيقة 71، وفي الوقت بدل الضائع، كرر ميسي دوره القيادي ومرر الكرة لتاديو أليندي، الذي اختتم المباراة لصالح الفريق المضيف، معلناً فوز إنتر ميامي بثلاثة أهداف لهدف وحصد اللقب الأول في تاريخه.

وشهدت المباراة أيضاً نهاية مسيرة النجمين الإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، بعد إعلان اعتزالهما اللعب بشكل نهائي سابقاً، بينما قد يحذو الأوروغوياني لويس سواريز حذوهما مستقبلاً، وخاض الثلاثي موسماً مميزاً رفقة ميسي، مثل منعطفاً تاريخياً لنادي إنتر ميامي، إذ وصل الفريق لأول مرة في تاريخه إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأميركي، مع العلم أنه قبل انضمام ميسي، لم يكن النادي قد حصد أي لقب، لكن بقدوم "البولغا" تغير كل شيء، ليضيف النادي أربعة ألقاب إلى سجله خلال الفترة الماضية.

ويعكس هذا الإنجاز التاريخي التأثير الكبير للنجم الأرجنتيني على الفريق الأميركي، الذي ضمن مقعده في دور الـ16 من منافسات بطولة كأس أبطال الكونكاكاف 2026، كما نجحت تشكيلة المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو في حسم تأهلها إلى نهائي بطولة كأس ميشيلوب ألترا للأبطال، حيث سيتواجه بطل أميركا مع بطل المكسيك في مواجهة واحدة حاسمة على لقب "كأس الأبطال".