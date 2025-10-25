ميسي يبهر جماهير إنتر ميامي بأهدافه ويكسر رقماً لغريمه رونالدو

- واصل ليونيل ميسي تألقه مع إنتر ميامي، مسجلاً هدفين في فوزهم 3-1 على ناشفيل، ليصل إلى 891 هدفاً في مسيرته، ويقترب من تحقيق 900 هدف. - حطم ميسي رقماً قياسياً جديداً، حيث أصبح أصغر وأسرع لاعب يصل إلى 890 هدفاً في تاريخ كرة القدم، متفوقاً على كريستيانو رونالدو بعدد مباريات أقل. - في عام 2023، سجل ميسي 41 هدفاً وقدم 20 تمريرة حاسمة في 48 مباراة، محققاً إنجازاً فريداً بتسجيل 40 هدفاً أو أكثر في 13 موسماً مختلفاً.

واصل قائد نادي إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً)، مسلسل تألقه في الفترة الأخيرة، بعدما قاد فريقه إلى تحقيق انتصار ثمين للغاية أمام ضيفه ناشفيل، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي تصفيات الدوري الأميركي لكرة القدم.

وكعادة ميسي في الفترة الأخيرة، قام صاحب الـ 38 عاماً بتسجيل هدفين لنادي إنتر ميامي في الدقيقتين الـ 19 و96، فيما أحرز زميله تاديو أليندي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 62، في حين أحرز هاني مختار هدف ناشفيل الوحيد في الوقت البدل الضائع، ليرفع بذلك "البرغوث" رصيده من الأهداف في مسيرته الاحترافية إلى 891 هدفاً، ويصبح على بُعد تسعة أهداف فقط من الوصول إلى الهدف رقم 900، وفق ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

Messi magic in Game One! 💥



What a start for @InterMiamiCF. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/6ugOORVHGT — Major League Soccer (@MLS) October 25, 2025

ولم يكتفِ ميسي بقيادة نادي إنتر ميامي لتحقيق الانتصار، بل استطاع كسر رقمٍ لغريمه البرتغالي، كريستاينو رونالدو، بعدما تمكن الأرجنتيني في عمر 38 عاماً و122 يوماً وخلال 1131 مباراة، من أن يصبح أصغر وأسرع لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 890 هدفاً، محققاً ذلك عدد مواجهات أقل من قائد النصر السعودي بـ 89 لقاءً، ليواصل "البرغوث" مسلسل توهجه الكبير خلال الفترة الحالية.

ومنذ بداية العالم الحالي، تمكّن ليونيل ميسي من تسجيل 41 هدفاً، وتقديم 20 تمريرة حاسمة خلال 48 مواجهة خاضها، وهو رقم قياسي جديد يضيفه إلى سجله الحافل بالإنجازات في مسيرته الاحترافية، لأنّه أحرز 40 هدفاً أو أكثر في 13 موسماً مختلفاً، وهو إنجاز لم يستطع أي لاعب آخر تحقيقه، خاصة أن "البرغوث" سجّل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الأميركي، بعدما أصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف لفريق واحد في المسابقة المحلية.