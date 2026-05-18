ميسي يبدع ويقود إنتر ميامي إلى الفوز الأول في ملعبه الجديد

- تألق ليونيل ميسي في فوز إنتر ميامي على بورتلاند تيمبرز بهدفين نظيفين، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، مؤكدًا جاهزيته قبل مونديال 2026. - افتتح ميسي التسجيل بعد تمريرة جماعية، ثم ساهم في الهدف الثاني بتمريره حاسمة لجيرمان بيرتيرامه، مما أبرز مهاراته رغم تقدمه في السن. - بفوزه، تقدم إنتر ميامي إلى المركز الثاني في الدوري الأميركي، منهياً سلسلة نتائج مخيبة في ملعبه الجديد "نو ستاديوم"، ومؤكداً سعيه للحفاظ على اللقب.

أبدع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 سنة)، وساهم في فوز فريقه إنتر ميامي الأول على ملعبه الجديد هذا الموسم، وذلك إثر التفوق على فريق بورتلاند تيمبرز في منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم، ليؤكد جهوزيته التهديفية قبل أقل من شهر على انطلاق مونديال 2026.

وحسم نادي إنتر ميامي المواجهة أمام بورتلاند تيمبرز بهدفين نظيفين، فجر الاثنين، في المواجهة التي سجل فيها ميسي هدفاً وصنع آخر على أرض الملعب، وأربك النجم الأرجنتيني صاحب الـ38 سنة دفاع تيمبرز طوال المباراة، مُذكِّراً بأنه لم يفقد شيئاً من قدراته قبل أقل من شهر على قيادته الأرجنتين للدفاع عن لقبها العالمي في مونديال أميركا والمكسيك وكندا.

وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة الـ30 بعدما كان خلف الهجمة الجماعية لحامل اللقب، ومهد ميسي الكرة إلى الأوروغوياني لويس سواريز الذي مررها بدوره بينية إلى الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا، فحضرها الأخير بكعب القدم إلى النجم الأرجنتيني ليسددها في الزاوية البعيدة من مسافة قريبة، وبعد عشر دقائق، انطلق الأرجنتيني الآخر رودريغو دي بول على الجهة اليمنى، قبل أن يمرر لميسي الذي تبادل الكرة مع سواريز ثم شق طريقه داخل منطقة الجزاء متجاوزاً أربعة مدافعين، قبل أن يستخدم خارج قدمه اليسرى لتهيئة الكرة للألماني جيرمان بيرتيرامه الذي تابعها بسهولة في الشباك.

وهذه المواجهة الخامسة لنادي إنتر ميامي الأميركي في ملعبه الجديد "نو ستاديوم" الذي افتُتح باحتفالات كبيرة الشهر الماضي، وقبل هذا الفوز، شهد الملعب الذي يتسع لـ27 ألف متفرج ثلاثة تعادلات مخيبة للنادي، إضافة إلى انهيار مفاجئ أمام منافسه فريق أورلاندو سيتي (4-3) بعدما كان متقدماً بثلاثية نظيفة، ليُنهي عقدة ملعبه الجديد بعد المعاناة التي عاشها منذ بداية الموسم الحالي.

وبهذا الفوز الذي ساهم به ميسي، تقدم فريق إنتر ميامي إلى الوصافة برصيد 28 نقطة، مع مباراة أكثر من المتصدر فريق ناشفيل الذي جمع 30 نقطة، في موسم يسعى بطل الموسم الماضي للحفاظ على لقبه مع «البولغا»، الذي ما زال يُقدم مستوىً مُميزاً في ملاعب كرة القدم الأميركية، مُثبتاً أنه واحد من أبرز الهدافين في البطولة رغم تقدمه في السن.