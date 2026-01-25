ميسي يبدأ التحضيرات بحذر في ليلة خسارة إنتر ميامي القاسية

- بدأ ليونيل ميسي موسمه الجديد بحذر مع إنتر ميامي، حيث خسر الفريق أمام أليانزا ليما البيرواني بثلاثية نظيفة في أولى المباريات الودية التحضيرية، وشارك ميسي لمدة 63 دقيقة قبل استبداله. - أليانزا ليما حقق فوزاً كبيراً بفضل تألق باولو غيريرو الذي سجل هدفين، مما أبهج جماهير الفريق بعد أسبوع صعب بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي طالت بعض لاعبيه. - سيواصل إنتر ميامي جولته في أمريكا الجنوبية، حيث سيواجه أتلتيكو ناسيونال الكولومبي وبرشلونة الإكوادوري وإندبنديينتي ديل بايي الإكوادوري في المباريات القادمة.

بدأ النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 سنة)، موسمه الجديد بحذر ومن دون بذل مجهود كبير على أرض الملعب، في الليلة التي شهدت خسارة فريقه إنتر ميامي حامل لقب بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم بنتيجة قاسية في أولى المباريات الودية التحضيرية.

وخسر فريق إنتر ميامي الأميركي أمام منافسه فريق أليانز ليما البيرواني بثلاثية نظيفة في أولى مباريات الفريق الودية، في بداية تحضيراته لانطلاق الموسم الكروي الجديد في الدوري الأميركي، وشارك النجم الأرجنتيني أساسياً في المواجهة الودية، ولعب 63 دقيقة، قبل أن يُستبدل في المواجهة التي شارك فيها النجم الأوروغوياني، لويس سواريز.

في المقابل حظي أليانزا ليما بليلة ذهبية محققاً فوزاً عريضاً بثلاثية نظيفة على فريق ميسي، الذي لم يستطع مجاراة شغف المهاجم البيرواني المخضرم باولو غيريرو الذي سجل هدفين ليُدخل البهجة على قلوب جماهير الفريق، التي عاشت أسبوعاً عصيباً، بعد اتهامات بالتحرش الجنسي طاولت ثلاثة من لاعبي الفريق وفقاً لتقارير إخبارية.

وشارك ميسي ضمن التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، وشكّل ثلاثياً هجومياً برفقة مواطنه رودريغو دي بول، والأوروغوياني، لويس سواريز، إلا أن الفريق الأميركي لعب بدون حماس كبير، دون أن يبدأ بكامل قوته، على اعتبار أن هذه كانت أولى مبارياته الودية قبل الموسم، وأنه من الأفضل تجنب الإصابات مثل تلك التي تعرض لها الإسباني سيرخيو ريغيلون لاعب ميامي في الدقائق الأولى من المباراة.

وستكون مباريات ميسي القادمة مع فريق إنتر ميامي ضمن جولة الفريق في أميركا الجنوبية، وسيواجه خلالها أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في 31 يناير/كانون الثاني في ميديين، وبرشلونة الإكوادوري في السابع من شهر فبراير/شباط في جواياكيل، ثم يلعب ضد إندبنديينتي ديل بايي الإكوادوري في 13 فبراير/شباط في مدينة بويرتو ريكو.