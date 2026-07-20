ميسي ووريثه يامال.. لقطة رمزية تصنع الحدث في نهائي كأس العالم

- شهد نهائي كأس العالم 2026 في نيويورك لقاءً تاريخيًا بين ليونيل ميسي، أسطورة الأرجنتين، ولامين يامال، النجم الصاعد للمنتخب الإسباني، حيث تبادلا التحية والكلمات الودية قبل المباراة، مما أعاد للأذهان لقاءهما الأول قبل 19 عامًا في حملة لليونيسف. - ميسي، بعمر 39 عامًا، أصبح أكبر لاعب ميداني يشارك في نهائي كأس العالم، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا، بينما يامال، بعمر 19 عامًا، أصبح أول مراهق يشارك في نهائي كأس العالم ونهائي بطولة أوروبا. - احتفى نادي برشلونة بلقاء ميسي ويامال، مستذكرًا الصورة الأيقونية التي جمعتهما قبل 19 عامًا، مما يعكس استمرار تأثير ميسي في عالم كرة القدم.

تحققت الصورة الأكثر انتظاراً في نهائي كأس العالم 2026، المقام بمدينة نيويورك بين إسبانيا والأرجنتين، الأحد، بعدما التقى اسطورة كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (39 عاماً)، للمرة الأولى مع لامين يامال (19 عاماً)، نجم المنتخب الإسباني الصاعد، والمرشح لخلافة "البولغا" على عرش كرة القدم العالمية.

وتبادل قائد الأرجنتين، ولاعب النادي الكتالوني الشاب، بعض الكلمات قبل انطلاق المباراة على ملعب ميتلايف، وفي الشوط الأول من اللقاء، ذهب يامال لتحية ميسي مع تبادل بعض الكلمات، في لقطة شهدت مشاعر من الود والإعجاب المتبادل بين النجمين. ورغم أن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها اللاعبان داخل أرض الملعب، فقد جمعتهما مناسبة قبل 19 عاماً، عندما كان ميسي الشاب، البالغ من العمر 20 عاماً، قد شارك في جلسة تصوير لصالح حملة تابعة لمنظمة يونيسف، برفقة طفل حديث الولادة، ليتبين لاحقاً أن ذلك الطفل هو لامين يامال نفسه.

​كما احتفى نادى برشلونة بنجمه الحالي، لامين يامال، لاعب المنتخب الإسباني، وأسطورته السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي اللذين تواجها الأحد في نهائي كأس العالم 2026، حيث نشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على منصة "إكس" تغريدة كتب فيها: "بعد مرور 19 عاماً، يلتقي ليونيل ميسي ولامين يامال مجدداً". وأعاد النادي الكتالوني بتعليقه إلى الأذهان الصورة الأيقونية التي ظهر فيها ميسي مع الطفل الرضيع لامين يامال قبل 19 عاماً.

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وفي اللقاء النهائي، واصل ميسي تحطيم الأرقام القياسية بمشاركته في مواجهة إسبانيا، بعدما أصبح أكبر لاعب ميداني سناً يشارك في نهائي كأس العالم، حيث يبلغ 39 عامًا و25 يوماً، وثاني لاعب فقط يشارك في 3 نهائيات مختلفة (2014 و2022 و2026) بعد الأسطورة البرازيلي كافو (1994 و1998 و2002). من جهته، يُعد يامال، البالغ من العمر 19 عاماً، أول لاعب يشارك في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم ونهائي كأس العالم لكرة القدم وهو في سن المراهقة، بحسب إحصائيات أوبتا.

Yamal going to say hi to Messi 🥹❤️ pic.twitter.com/vJK51NN7Ez — Berneese (@theberneese) July 19, 2026