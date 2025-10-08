ميسي ونجوم الليغا يودعون جوردي ألبا برسائل مؤثرة

- أعلن جوردي ألبا اعتزاله كرة القدم نهائياً بنهاية الموسم الحالي، حيث ودّعه زملاؤه السابقون مثل ليونيل ميسي ونيمار جونيور وأندريس إينييستا وسيرجيو راموس برسائل مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدين بمسيرته الرائعة وإنجازاته مع نادي برشلونة والمنتخب الإسباني. - ليونيل ميسي عبّر عن افتقاده لألبا، مشيراً إلى الشراكة القوية التي جمعتهما في الملعب، بينما أشاد نيمار بمسيرتهما المشتركة في برشلونة، متمنياً له السعادة في المرحلة القادمة. - ألبا، الذي حقق العديد من الألقاب مع برشلونة، أكد في رسالة وداعية أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرته كلاعب محترف، معبراً عن امتنانه لكرة القدم وكل ما قدمته له.

ودّع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 سنة)، قائد نادي إنتر ميامي الأميركي، ومجموعة من نجوم الليغا السابقين، النجم الإسباني، جوردي ألبا (36 عاماً)، بعد أن أعلن اعتزاله نهائياً في ختام الموسم الكروي الحالي.

وقال ليونيل ميسي في رسالة عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إعلان زميله في الفريق جوردي ألبا اعتزاله كرة القدم نهائياً: "شكراً لك، جوردي. سأفتقدك كثيراً. بعد كل هذه الأشياء معاً، سيكون من الغريب بالنسبة لي أن أنظر إلى الجانب الأيسر ولا أراك هناك. كم هو جنوني مقدار المساعدات التي قدمتها لي طوال هذه السنوات. من سيعيد لي التمريرات الآن؟"

كما وتفاعل اللاعب البرازيلي، نيمار جونيور، مع إعلان ألبا اعتزاله، وهو الذي سبق أن لعب معه في نادي برشلونة الإسباني، وقال نيمار في رسالة عبر موقع إنستغرام: "جوردي، كان شرفاً لي أن أكون جزءاً من مسيرتك، أنت أخ عظيم. أتمنى أن تستمتع الآن بشكل أكبر بكثير، أبعث إليك بعناق حار". وكان المدافع الإسباني أحد أفضل شركاء نيمار في الفريق الكتالوني، حيث تزاملا لمدة أربعة مواسم (من 2013-2014 إلى 2016-2017) وفازا معاً بثلاثة ألقاب في كأس ملك إسبانيا، ولقبين في الدوري، ولقبين في كأس السوبر الإسباني، كما توجا معاً بكأس السوبر الأوروبي مرة، وكأس العالم للأندية مرة، ودوري أبطال أوروبا 2015 حينما كان لويس إنريكي على مقاعد البدلاء.

وشارك النجم الإسباني، أندريس إينييستا، أيضاً في توديع ألبا الذي كان زميله في نادي برشلونة الإسباني، إذ كتب في رسالة عبر حسابه في إنستغرام قائلاً: "تهانينا على هذه المسيرة الرائعة يا أخي. لقد كان أمراً مذهلاً. استمتعت باللعب معك في هذا الجزء الأيسر من الملعب. استمتع بهذه الشهور المتبقية وأتمنى لك الأفضل في ما هو آتٍ".

ولم يغب نجم الليغا السابق، الإسباني، سيرجيو راموس، أيضاً عن نجوم الدوري الإسباني الذين ودعوا ألبا، وقال في رسالة عبر حسابه في إنستغرام: "عزيزي جوردي، كم من المغامرات والمواجهات واللحظات التي شاركناها. كم من النجاحات والانتصارات التي عشناها مع منتخبنا الوطني. سترحل جناحاً أيسر عظيماً وأحد أعمدة كرة القدم الإسبانية. كرة القدم ستفتقدك، لكنك ستظلّ في ذاكرتها دائماً. عناق قوي يا تيتي، واستمتع بالمرحلة القادمة مع العائلة. قبلاتي يا أخي".

يُذكر أن جوردي ألبا أعلن، أمس الثلاثاء، إسدال الستار على مسيرته بنهاية الموسم المحلي في الدوري الأميركي نهاية هذا العام، وقال صاحب الـ36 عاماً، في فيديو نشره عبر حساباته الرسمية بعنوان "شكراً كرة القدم، شكراً على كل شيء": "مرحباً بالجميع. حان الوقت لإغلاق فصل مهم في حياتي. قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف عند نهاية هذا الموسم".