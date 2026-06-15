ميسي ولاوتارو يقودان هجوم الأرجنتين أمام الجزائر

- ليونيل ميسي يقود منتخب الأرجنتين في مواجهة الجزائر في كأس العالم 2026 بعد تعافيه من إصابة، وسيكون بجانبه لاوتارو مارتينيز الذي استعاد لياقته بعد أزمة صحية. - جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، لن يشارك أساسياً بسبب إصابة، رغم تحسن حالته الصحية، حيث يفضل المدرب سكالوني عدم المجازفة. - منتخب الأرجنتين يواجه تحديات بسبب الإصابات المتكررة بين اللاعبين، مثل نيكو باز ولينادرو باريديس، مما أثر على استعدادات الفريق.

سيقود النجم ليونيل ميسي (35 عاماً)، تشكيلة منتخب الأرجنتين في مواجهة الجزائر يوو 17 يونيو/حزيران في افتتاح مباريات الفريقَين في المجموعة العاشرة من كأس العالم 2026. وأصبح ميسي جاهزاً كلياً لخوض المباريات بعدما تعرض إلى إصابة أبعدته عن بعض تدريبات منتخب "التانغو" في الأيام الماضية وسط مخاوف من غيابه عن المباريات الأولى.

ووفق تقرير نشره موقع "أر.أم.سي" الفرنسي، الاثنين، فإن ميسي سيرافقه في الخط الأمامي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز، الذي عانى بدوره من أزمة صحية في نهاية الموسم مع فريقه في الدوري الإيطالي وغاب عن عددٍ من المباريات حتى يتفادى المخاطر. وقد شارك في المباريات الودية الأخيرة مع المنتخب، وقدم مستويات جيدة ساعدته على الفوز بثقة المدرب ليونيل سكالوني الذي يملك الكثير من الخيارات.

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في المقابل، لن يكون مهاجم أتلتيكو مدريد، جوليان ألفاريز، أساسياً في مواجهة المنتخب الجزائري، وهو يُعاني منذ أيام من إصابة جعلته غير قادر على المشاركة في المباريات الودية. وقد أكد المدرب سكالوني في مؤتمر صحافي، تحسّن وضعه الصحي، ولكنه كان متحفظاً بشأن فرص اللاعب في المشاركة أساسياً، ويبدو أنه لا يريد المجازفة بالاعتماد عليه خاصة بتوفر خيارات هجومية أخرى. وقد واجه بطل نسخة 2022، الكثير من الصعوبات بسبب الأزمات الصحية للاعبين بما أن معسكر المنتخب شهد تكرر حالات الإصابة في صفوف النجم مثل نيكو باز ولينادرو باريديس وباليردي الذي جرى استبادله بماركوس سينيسي.