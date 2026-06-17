ميسي وسكالوني في لقطة مؤثرة... ثلاثية تُخلّد ودموع تُترجم المشاعر

- تأثر ليونيل سكالوني بشدة عند استبدال ليونيل ميسي خلال مباراة الأرجنتين ضد الجزائر في كأس العالم 2026، حيث عانقه بحرارة وعيناه تدمعان بعد تسجيل ميسي ثلاثية تاريخية. - أصبح ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 16 هدفاً، معادلاً رقم الألماني ميروسلاف كلوزه، مما أثار إعجاب سكالوني الذي أشاد بميسي قائلاً إنه لاعب مذهل وسيُفتقد عند رحيله. - عبّر ميسي عن امتنانه لزملائه بعد المباراة، مشيراً إلى دعهم له خلال أوقات صعبة، مما يعكس الروح الجماعية للفريق.

عاش مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني (48 عاماً)، لحظات مؤثرة للغاية عقب الأهداف الثلاثة التي سجلها ليونيل ميسي (38 عاماً) في مرمى الجزائر، خلال افتتاح مشوار "التانغو" في كأس العالم 2026، وذلك بعد استبدال النجم القادم من روساريو بزميله نيكولاس باز.

وبحسب تقرير موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، فعلى الرغم من عدم بثّ ذلك على شاشة نقل المباراة، التقطت الكاميرات صوراً لسكالوني وهو يتأثر بشدة لحظة خروج ميسي من الملعب واستبداله بنيكولاس باز في الدقيقة 35 من الشوط الثاني. واستقبل سكالوني القائد ميسي على مقاعد البدلاء وعيناه تدمعان وعانقه بحرارة، بعد أن سجل "البولغا" ثلاثية، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 16 هدفاً، وهو العدد نفسه لأهداف الألماني ميروسلاف كلوزه.

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وبعد المباراة، أشاد المدرب الفائز بكأس العالم بالنجم المولود في روساريو قائلاً: "أنا عاجز عن الكلام. سلمت عليه وقبلته وأخبرته أنني أحبه كثيراً، لأنني لا أعرف ماذا أقول أكثر من ذلك. إنه لاعب مذهل، بغض النظر عن أهدافه. سنفتقده يوم رحيله. فلنستمتع بوجوده، لأن هذا هو الأهم". وتأثر ميسي نفسه خلال المباراة، بعد هدفه الأول ضد الجزائر، وفي المؤتمر الصحافي الذي جاء عقب اللقاء، أوضح ردة فعله قائلاً: "أمرٌ لا علاقة له بالرياضة على الإطلاق، لقد مررت بأيام صعبة، لكنني ممتن للوفد بأكمله وزملائي في الفريق لأنهم دائماً بجانبي يمنحونني القوة".