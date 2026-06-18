ميسي ورونالدو وجهاً لوجه؟ احتمال يشعل كأس العالم 2026

- يتطلع عشاق كرة القدم إلى مواجهة محتملة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في كأس العالم 2026، حيث قد تكون هذه البطولة الأخيرة لهما على المسرح الدولي. - إذا تصدرت الأرجنتين والبرتغال مجموعتيهما وفازتا في الأدوار الأولى، فقد يلتقيان في ربع النهائي، بينما إذا احتلتا المركز الثاني، قد يتواجهان في دور الـ16. - يبقى احتمال لقاءهما في النهائي قائماً إذا تصدر أحدهما مجموعته واحتل الآخر المركز الثاني، مما يضيف إثارة إضافية للبطولة.

يتمنى عشاق كرة القدم العالمية أن تشهد كأس العالم السادسة، وهي رقم قياسي لكل من ليونيل ميسي (38 عاماً) وكريستيانو رونالدو (41 عاماً)، مواجهةً حاسمةً بين أبرز غريمين في عالم كرة القدم على أكبر مسرح كروي. وبالنظر إلى عمرهما، فقد يكون مونديال 2026 النسخة التي يتقابل فيها اللاعبان أخيراً في مباراة رسمية بقميصي منتخبي بلديهما.

وبعد أن واجه منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي منتخب الجزائر قبل يومين وفاز عليه 3-0، سيواجه منتخب النمسا يوم 22 يونيو/حزيران، والأردن يوم 27 يونيو في المجموعة العاشرة، وفي حال تصدر ترتيب المجموعة كما هو متوقع، فسيواجه صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة (إسبانيا، أوروغواي، الرأس الأخضر، السعودية) في 4 يوليو/تموز في دور الـ32.

أما منتخب البرتغال بقيادة رونالدو، وبعد أن واجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس الأربعاء وتعادل 1-1، فسيلاقي أوزبكستان يوم 23 يونيو، وكولومبيا يون 27 يونيو في المجموعة الخامسة، وفي حال نجح في النهاية بتصدر المجموعة الخامسة، فسيواجه صاحب المركز الثالث (من إحدى المجموعات الرابعة/الخامسة/الأولى/السادسة/الخامسة) في 4 يوليو/تموز.

كيف سيلعبان ضد بعضهما في كأس العالم 2026؟

تشير الحسابات النقاطية إلى أنه في حال تصدّر كلا المنتخبان مجموعتيهما وفازا في مباراتيهما في دور الـ32 ودور الـ16، فسنشهد حينها مباراةً مرتقبةً بين الأرجنتين والبرتغال في الدور ربع النهائي. وكشف تقرير قناة "إي إس بي إن" أنه مع هيكلية القرعة الحالية، يبدو هذا السيناريو واقعياً، حيث يُرجّح أن يكون منتخب أوروغواي أصعب منافس للأرجنتين نظرياً في دور الـ32، بينما لا يُتوقع أن يواجه منتخب البرتغال منافساً قوياً حتى ربع النهائي المحتمل. لكن إذا احتلّ كلا المنتخبين المركز الثاني في مجموعتيهما، فقد يصبح الوضع أكثر إثارة، إذ من المحتمل أن يتقابلا في دور الـ16، هذا في حال فوزهما في مباراة دور الـ32 بالطبع، وهو احتمال أصعب بكثير، نظراً إلى منافسيهما المحتملين (من المرجح أن يواجه منتخب الأرجنتين منتخب إسبانيا، بينما من المرجح أن يقابل منتخب البرتغال نظيره الكرواتي).

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وبالنظر إلى أهمية كأس العالم، يبقى احتمال "الرقصة الأخيرة" في النهائي قائماً أيضاً؛ فإذا تصدّر أحد المنتخبين مجموعته واحتلّ الآخر المركز الثاني، فسيقودهما مسارهما الطويل إلى النهائي عبر مباريات صعبة. وفاز ميسي بكأس العالم في النسخة الأخيرة 2022، مع خسارة نهائي 2014، لذا هو يتفوق بشكل كبير على سجل رونالدو، الذي لا يزال أفضل إنجازاته هو الوصول إلى نصف النهائي في مشاركته الأولى عام 2006.