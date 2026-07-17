ميسي وانتفاضة عشر دقائق فقط.. أفضل لاعب في العالم في الملعب

- في مواجهة مثيرة ضد إنكلترا، قلب ليونيل ميسي الطاولة في آخر عشر دقائق، ليقود الأرجنتين إلى نهائي المونديال للمرة الثانية توالياً، مؤكداً مكانته كأفضل لاعب في البطولة بفضل مساهمته الحاسمة في الهدفين. - رغم تقدم إنكلترا بهدف حتى الدقيقة 85، بدأ ميسي انتفاضته بصناعة الكرات العرضية المؤثرة، حيث مرر كرة ذكية لإنزو فيرنانديز الذي سجل هدف التعادل، مما أعاد الأرجنتين إلى المباراة. - لم تتوقف انتفاضة ميسي، إذ صنع هدف الفوز للاوتارو مارتينيز، ليضمن للأرجنتين التأهل إلى النهائي، معززاً آمالهم في تحقيق اللقب الرابع في تاريخهم.

لم يظهر ليونيل ميسي بالمستوى القوي طوال مباراة منتخبه الأرجنتين في مواجهة إنكلترا، ولكنه قلب الطاولة في آخر عشر دقائق على الإنكليز، وصنع انتفاضة غيّرت كل شيء ومنحت منتخب الأرجنتين التأهل إلى المباراة النهائية في المونديال للمرة الثانية توالياً، انتفاضة أكد فيها "البولغا" أنه أفضل لاعب في كأس العالم الحالية من دون منازع، بفضل مساهمته المباشرة في الهدفين اللذين سجلهما بطل مونديال 2022.

تقدم منتخب إنكلترا بهدف نظيف حتى الدقيقة الـ85، لكن قبل الهدف بعشر دقائق بدأت الانتفاضة التي قلبت الطاولة تماماً، تحرك ميسي نحو الطرف وبدأ بصناعة الكرات العرضية المؤثرة، مستغلاً تراجع منتخب إنكلترا إلى الخلف، ومن ركلة ركنية حركها ميسي، ثم تقدم فيها نحو خط منطقة الجزاء، ثم مرر كرة "ذكية جداً" نحو إنزو فيرنانديز الذي كان يقف في المساحة، فتسلّمها وسدد كرة "قوية رائعة" في شباك الحارس، جوردان بيكفورد، معلناً عودة الأرجنتين في المواجهة.

لم تتوقف انتفاضة ميسي عند هذا الحد، فبات أحد أخطر لاعبي منتخب الأرجنتين في آخر عشر دقائق من المواجهة، إذ كثف رجال المدرب ليونيل سكالوني الهجمات من دون توقف، عارضة من هنا وقائم من هناك، وفرص بالجملة، إلى أن قرر ميسي أن يراوغ لاعبين ثم يدخل منطقة الجزاء ويلعب كرة عرضية ذهبية إلى المهاجم البديل لاوتارو مارتينيز، الذي طار في الهواء وتابع الكرة العرضية برأسه في الشباك، مُعلناً تقدم الأرجنتين 2-1 في وقت قاتل من المواجهة.

وكما فعل أمام الرأس الأخضر وأمام مصر وسويسرا، كرر ميسي الحضور القوي نفسه في الدقائق الحاسمة، وكان البطل الأول على أرض الملعب، وأمام إنكلترا لم يُسجل الأهداف الحاسمة، بل صنع هدفين من الأغلى في مسيرته والأهم في مونديال 2026، هدفين أعادا الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم بعد نهائي مونديال قطر 2022، والعين حالياً على اللقب الرابع في التاريخ.