ميسي والعودة إلى برشلونة لاعباً... لابورتا يكشف الحقيقة

تحدث رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، عن زيارة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 سنة)، المفاجئة إلى ملعب كامب نو، وعن كل الأخبار التي انتشرت حول إمكانية عودة "البولغا" إلى النادي الكتالوني لاعباً في السنوات المقبلة.

ورد لابورتا في مقابلة خاصة مع إذاعة راديو كتالونيا، الأربعاء، على الرسالة الغامضة من ميسي عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، حيث نشر صوره الخاصة داخل ملعب كامب نو، وبشكل خاص حول رغبته في حفل خاص لوداع جماهير نادي برشلونة بشكل أفضل، وأنه مُشتاق للعودة إلى الفريق الذي لعب معه لسنوات وقلبه ما زال هناك. وقال رئيس نادي برشلونة رداً على رسالة ميسي: "لم تنتهِ الأمور كما كنا نتمناها. إذا كان هذا التكريم، بطريقة ما، قادراً على تعويض ما فات، فأعتقد أن ذلك سيكون أمراً جيداً. لكن مع احترامي الكبير لميسي، ولجميع اللاعبين المحترفين في النادي، كما الأعضاء، أعتقد أن التكهنات حول عودته المحتملة لاعباً إلى نادي برشلونة غير واقعية".

وتابع لابورتا حديثه ذاكراً: "لم أكن أعلم بقدومه، لكن سبوتيفاي كامب نو هو منزله. أعتقد أنها كانت لفتة صغيرة وعفوية وودية. النادي يعمل حالياً لضمان حصول ميسي على أكبر تكريم في العالم بمجرد اكتمال أعمال التجديد في كامب نو، أمام 10 آلاف متفرج"، يُذكر أن ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، غادر نادي برشلونة في عام 2021، نتيجة الأزمة المالية وعدم قدرة النادي على تسجيله في سجلات الليغا ودوري الأبطال بسبب راتبه المرتفع، وانتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي آنذاك.