ميسي والرهان الصعب... موهوبون تحولوا إلى نجوم وآخرون خذلوا التوقعات

- أطلق ليونيل ميسي بالتعاون مع أديداس حملة لدعم المواهب الشابة في كرة القدم عام 2013، حيث اختار عشرة لاعبين واعدين. - تباينت مسارات اللاعبين بين النجاح والتحديات؛ تيمو فيرنر حقق نجاحاً ملحوظاً، بينما واجه ماكسويل كورنيت وجيريمي بوغا تحديات في مسيرتهم. - شهدت مسيرة اللاعبين الآخرين مثل أكورسو بنتيفينيا وكينيدي وأليكسي ميرانتشوك تبايناً كبيراً، حيث لم يحقق بعضهم النجاح المتوقع، بينما قدم آخرون أداءً جيداً في أندية مختلفة.

قبل أكثر من عشر سنوات، لم يكن اسم ليونيل ميسي (38 عاماً)، حاضراً فقط في سباقات الجوائز والأرقام القياسية، بل امتد تأثيره إلى دعم الجيل القادم من اللاعبين. وبالتعاون مع شركة أديداس الألمانية للتجهيزات الرياضية، أطلق النجم الأرجنتيني حملة "بدعم من ميسي"، التي اختار خلالها عشرة موهوبين شباب، اعتُبروا آنذاك وعوداً كروية للمستقبل. واليوم، وبعد مرور عقد كامل، كشفت المسارات المختلفة لهؤلاء اللاعبين عن قصص متباينة، بين من نجح في فرض نفسه على الساحة، ومن توقفت رحلته قبل بلوغ القمة، حيث سلط تقرير لصحيفة آس الإسبانية، الضوء على هذه الأسماء.

تيمو فيرنر.. أنجح الأسماء في حملة ميسي

يُعد المهاجم الألماني تيمو فيرنر، أنجح الأسماء التي شاركت في حملة ميسي، ففي وقت إطلاق الحملة كان لاعباً في صفوف نادي شتوتغارت، قبل أن ينتقل سريعاً إلى لايبزيغ، حيث قدّم أفضل فتراته الكروية. وفي موسم 2019-2020، سجّل 28 هدفاً في الدوري الألماني، ليصبح محل اهتمام كبار الأندية الأوروبية. بعدها انتقل إلى صفوف تشلسي الإنكليزي، وتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا، وكان عنصراً مؤثراً في مشوار الفريق القاري رغم تذبذب مستواه، غير أن أداءه بدأ في التراجع منذ ذلك الحين، وفقد مكانته تدريجياً سواء بعد عودته إلى لايبزيغ أو خلال تجربته التي امتدت لعامين مع توتنهام، ويعود عقد فيرنر حالياً إلى نادي لايبزيغ الألماني.

ماكسويل كورنيت

كان جناح ساحل العاج ماكسويل كورنيت لاعباً في أولمبيك ليون، الذي كان قد هبط حديثاً عند انطلاق الحملة. وخلال سنواته في ليون، قدّم مستويات جيدة وأصبح عنصراً مهماً في الفريق، لكنه لم يبلغ سقف التوقعات المرجوّة. وفي عام 2021 انتقل إلى الدوري الإنكليزي عبر بوابة بيرنلي، حيث قدّم موسماً مميزاً، إلا أن هبوط الفريق عجّل برحيله إلى ويستهام. ومع "الهامرز"، لم يتمكن من فرض نفسه، ليتنقل بعدها معاراً بين ساوثهامبتون وجنوى الإيطالي، بينما لا تزال ملكيته تعود إلى ويستهام حتى اليوم.

جيريمي بوغا

لاعب ساحل العاج الثاني في القائمة، كان جيريمي بوغا، الذي كان مملوكاً لتشلسي الإنكليزي عام 2015، وتنقّل بين عدة إعارات إلى رين الفرنسي، وغرناطة الإسباني، وبرمنغهام الإنكليزي. ورغم تصنيفه موهبةً واعدة، لم يخض سوى مباراة واحدة بقميص "البلوز". وفي عام 2018 دفع ساسولو الإيطالي 10 ملايين يورو للتعاقد معه، وهناك قدّم أفضل مستوياته رغم عدم بلوغه ما كان متوقعاً منه، وبعد تجربتين مع أتالانتا، يلعب بوغا حالياً في صفوف نيس الفرنسي.

أكورسو بنتيفينيا

كان الجناح الإيطالي أكورسو بنتيفينيا من أكثر الرهانات جرأة في الحملة. ففي عام 2015، كان لاعباً في كومو ويُنظر إليه نجماً مستقبلياً، إلا أن مسيرته لم تسلك الطريق المنتظر، كونه لم يخض سوى أربع مباريات في الدوري الإيطالي مع باليرمو، قبل أن يجد مكانه في أندية الدرجتين الثالثة والثانية. ونجح في الصعود مع بيسكارا إلى "سيري بي"، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى كازيرتانا.

كينيدي

البرازيلي كينيدي اسم مألوف في الدوري الإسباني، وكان لاعباً في تشلسي عام 2015. وبعد سلسلة من الإعارات في إنكلترا وإسبانيا، انتقل إلى بلد الوليد عام 2022، حيث فشل في تقديم المستوى المنتظر. وهبط الفريق في موسم شارك فيه كينيدي لمدة لا تتجاوز سبع دقائق فقط، وهو يلعب حالياً معاراً إلى باتشوكا المكسيكي.

أليكسي ميرانتشوك

عندما اختاره ميسي ليكون وجهاً لحملته، كان أليكسي ميرانتشوك لاعباً في لوكوموتيف موسكو الروسي. وفي عام 2020 انتقل إلى أتالانتا الإيطالي، حيث قدّم مواسم جيدة تحت قيادة غاسبيريني، وخاض أيضاً تجربة مع تورينو، قبل أن يعود مجدداً إلى أتالانتا، النادي الذي أظهر فيه أفضل مستوياته. وفي موسم 2024-2025 انتقل من أتالانتا الإيطالي إلى أتالانتا يونايتد الأميركي، حيث يواصل مشواره في الدوري الأميركي.

روني لوبيز

بدأ البرتغالي روني لوبيز في لفت الأنظار عام 2015 مع أندية مثل مانشستر سيتي وموناكو. وفي النادي الفرنسي، دخل في دوامة من الإعارات، أبرزها إلى ليل، قبل أن يتعاقد معه إشبيلية مقابل 25 مليون يورو، غير أنه لم ينجح في إثبات نفسه، واستمر في التنقل معاراً، دون أن يرقى لمستوى التوقعات، ولعب لاحقاً مع ألانيا سبور التركي معاراً من فارينسي البرتغالي، قبل أن ينضم حالياً إلى تونديلا.

جيمس ويلسون

كان يُنظر إلى المهاجم الإنكليزي جيمس ويلسون، في 2015، على أنه أحد أبرز المواهب الهجومية المنتظرة في مانشستر يونايتد. إلا أن مسيرته اتخذت مساراً مختلفاً، إذ قضى خمسة مواسم معاراً لأندية في الدرجة الثانية مثل برايتون وشيفيلد يونايتد وديربي كاونتي، وأفضل مواسمه سجّل خلالها خمسة أهداف فقط مع برايتون. وفي 2019 انتقل إلى أبردين الإسكتلندي، قبل أن يعود إلى إنكلترا ويتنقل بين أندية الدرجتين الثالثة والرابعة، وهو حالياً بلا نادٍ.

غياسي زارديس

كان المهاجم الأميركي من أصل غاني، غياسي زارديس، لاعباً في لوس أنجليس غالاكسي الأميركي عند إطلاق الحملة. وحقق أفضل مواسمه تهديفياً في 2013-2014 بتسجيله 19 هدفاً. وفي 2017 انتقل إلى كولومبوس كرو الأميركي، ومنذ ذلك الحين لعب لعدة أندية في الدرجتين الأولى والثانية في الولايات المتحدة، وهو حالياً دون فريق.

خيري شيلتون

كان المهاجم الأميركي خيري شيلتون لاعباً في نيويورك سيتي عام 2015، حيث شارك خط الهجوم مع الإسباني ديفيد فيا. وبعد سنوات متواضعة في الدوري الأميركي، خاض تجربة أوروبية في ألمانيا، إذ لعب مع بادربورن في الدرجة الثانية، ووصل حتى المشاركة مع الفريق الرديف في دوري الأوبيرليغا (الدرجة الخامسة)، واستقر لاحقاً لعدة مواسم مع سبورتينغ كانساس سيتي، قبل أن يصبح حالياً لاعباً حراً دون نادٍ.