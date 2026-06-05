ميسي والرقصة الختامية.. الأرجنتين تبحث عن مجد جديد في كأس العالم

يبقى منتخب الأرجنتين أحد أهم وأبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم 2026، وهو المتوج به قبل أربعة أعوام، وهو المنتخب الذي يدخل بطولة كأس العالم بالقميص المُخطط باللونين الأبيض والأزرق السماوي. منتخب يملك الهيبة في الملعب وفي المدرجات بسبب جمهوره العاشق إلى حد الجنون، فكيف إذا دخل مونديال 2026 بعد أيام قليلة وهو بطل للعالم بعد النسخة الاستثنائية في مونديال 2022، وبصفة بطل يريد الدفاع عن لقبه في الرقصة الأخيرة لأسطورته ليونيل ميسي.

3 ألقاب وهيبة كروية كبيرة

بدأ منتخب الأرجنتين بصناعة التاريخ في كأس العالم من أول نسخة في عام 1930، وهو النهائي الأول في تاريخه، ورضي بالوصافة بالخسارة أمام أوروغواي (4-2)، وبعدها غاب منتخب "الألبيسيليستي" عن صناعة الإنجازات الكبيرة وصولاً إلى نسخة عام 1978، النسخة التي احتضنها آنذاك، فاكتسحت الجماهير الأرجنتينية العاشقة بالقمصان البيضاء مع الخطوط الزرقاء الساحات والشوارع ومدرجات الملاعب دعماً للبلد من أجل أول نجمة ذهبية على القميص في المونديال، وفعلاً لم تخذل الأرجنتين جمهورها في نسخة استثنائية كبيرة لتتوج بأول لقب في كأس العالم.

بعد أربع سنوات لم تُحقق الأرجنتين المطلوب فخرجت من الدور الثاني سريعاً، وكأنها لعنة البطل التي لاحقت جميع منتخبات العالم في جميع نسخات المونديال تقريباً، ولكن وراء كل سقوط ردة فعل، مثلما حصل في مونديال 1986، حيث ظهر هناك الراحل مارادونا بثوب البطل وقاد بلاده لتحقيق لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، وكان قريباً جداً من قيادته إلى لقب ثان توالياً في نسخة عام 1990، عندما وصلت الأرجنتين إلى النهائي آنذاك وخسرت أمام ألمانيا بهدف نظيف.

وفرضت الأرجنتين هيبتها الكروية بلقبين في المونديال، وبكرة قدم هجومية قوية، وبأسماء ما زال التاريخ يتحدث عنها حتى اليوم، ولكن هذه الهيبة رفضت أن تُتوج باللقب الثالث بين سنوات 1994 و2010، حتى بدأت حقبة ميسي الذهبية بتغيير التاريخ، ففي نسخة عام 2014، قاد ميسي الأرجنتين إلى المباراة النهائية، ولكن لسوء حظه خسر أمام منتخب ألمانيا بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من الأشواط الإضافية، فحل منتخب "الألبيسيليستي" وصيفاً مرة جديدة في البطولة العالمية. كرر ميسي المحاولة في نسخة عام 2018، ولكن مع جيل ضعيف لم يقدر إلا على القتال وحده على أرض الملعب، فكان منتخب فرنسا أفضل منه في مواجهة دورالـ16، وتفوق عليه (4-3)، فودع البطولة العالمية باكراً. لكن الأرجنتين عادت قوية مع سكالوني في نسخة مونديال 2022، فرغم البداية الصاعقة بخسارة مدوية أمام السعودية 2-1، إلا أن الانتصارات كانت الرد وصولاً إلى المباراة النهائية التي حسمتها الأرجنتين بركلات الترجيح على فرنسا (4-2)، وتُوجت بطلة للعالم للمرة الثالثة في تاريخها في أفضل نهائي كأس عالم على مر التاريخ.

ميسي والرقصة الأخيرة

بات الجميع على دراية بأن ليونيل ميسي سيخوض موندياله الأخير مع منتخب الأرجنتين، الأسطورة الذي قاد بلاده إلى وصافة نسخة عام 2014، ولقب عام 2022، وسيُشارك في نسخة مونديال 2026 وهو يعرف جيداً أن هذا آخر مونديال شخصي، وهو المونديال السادس للبولغا بعد نسخ (2006، 2010، 2014، 2018، 2022)، لذا فإن الرقصة الأخيرة يجب أن تنتهي برفع الكأس الذهبية يوم 19 يوليو/تموز 2026. خاض ميسي 26 مباراة مع الأرجنتين في بطولة كأس العالم، ومنها 24 مباراة بصفة لاعب أساسي، ومنها 19 مباراة بصفة قائد على أرض الملعب، حقق 16 فوزاً مع خمس تعادلات وخمس خسارات، وسجل 13 هدفاً وصنع ثمانية أهداف. وسيكون هدف البولغا في نسخة مونديال 2026 الدفاع عن اللقب مع الأرجنتين وصناعة وتسجيل أكبر عدد من الأهداف من أجل ترك بصمة ذهبية في آخر مونديال لصاحب الـ38 سنة.

وبسبب نجاح ميسي الكبير مع نادي إنتر ميامي الأميركي واستمراره في صناعة وتسجيل الأهداف، ما زال البولغا النجم الأهم في تشكيلة المنتخب الذي سيُشارك في كأس العالم 2026، فأرقامه الهجومية تكشف مدى تأثيره الكبير على خط الهجوم، رغم أنه في الـ38 من عمره، وهناك نجوم شباب كثر في التشكيلة، يمكن أن يكون البولغا أفضل منهم.

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الأرجنتين في مونديال 2026

ستُنافس الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026 في المجوعة العاشرة إلى جانب منتخبات الجزائر والنمسا والأردن. المجموعة لن تكون سهلة أبداً على رجال المدرب ليونيل سكالوني، والأسطورة ليونيل ميسي، من أجل التأهل إلى الدور الثاني والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة العالمية، وتكرار إنجاز نسخة مونديال قطر 2022.

وسيفتتح منتخب الأرجنتين رحلته في كأس العالم أمام منتخب الجزائر في ملعب أرو هيد في مدينة كانساس الأميركية يوم 16 يونيو/2026، ثم يلعب ضد النمسا في ملعب أي تي أند تي في مدينة تكساس يوم 22 من الشهر نفسه، على أن يختتم بطل العالم رحلته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن في ملعب أي تي أند تي في مدينة تكساس يوم 27 يونيو، ويجب أن يحصد على الأقل ست نقاط من المباريات الثلاث بغية ضمان التأهل إلى الدور الثاني.

رحلة الأرجنتين في مونديال أميركا وكندا والمكسيك لن تكون سهلة أمام خصوم متحمسين في المجموعة، ورحلة الحفاظ على اللقب الثاني توالياً ورغبة ميسي في حصد اللقب الرابع في تاريخ "الألبيسيليستي" سيكون حدثاً تاريخياً. أما الحدث الأكبر في كرة القدم، فسيحصل إذا ودع ميسي كرة القدم الدولية وهو بطل للمونديال من جديد وصانع آخر لقبين موندياليين لـ"الألبيسيليستي".