ميسي وإنتر ميامي وخيبة الملعب الجديد مع استمرار غياب الانتصار

- واصل إنتر ميامي تعثره على ملعبه الجديد "نو"، بعد التعادل 1-1 مع نيو إنغلاند ريفولوشن، ليبقى بلا أي فوز في ثلاث مباريات على أرضه، رغم الأداء المميز خارج الديار بتحقيق خمسة انتصارات. - سجل جيرمان بيرتيرامي هدف التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة 76، بعد تأخر الفريق بهدف كارليس جيل، بينما شهدت المباراة محاولات عديدة لميسي، لكن الحارس مات تيرنر تصدى لها ببراعة. - ينتظر إنتر ميامي خمس مباريات قبل توقف الدوري، ما يمنحه فرصة لتصحيح مساره أمام فرق لا تملك سجلات قوية هذا الموسم.

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وناديه إنتر ميامي تعثّرهما على الملعب الجديد "نو"، بعد التعادل 1-1 اليوم الأحد أمام نيو إنغلاند ريفولوشن، ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم، ليبقى الفريق بلا أي فوز في ثلاث مباريات على أرضه.

وسجّل اللاعب المكسيكي جيرمان بيرتيرامي هدف التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة 76، مستفيداً من كرة مرتدة داخل المنطقة، بعدما كان الفريق متأخراً بهدف أحرزه الإسباني كارليس جيل في الدقيقة 56، ليواصل بذلك زملاء ميسي نتائجهم السلبية على ملعبهم الجديد، بعد التعادل في ثلاث مناسبات والفشل في تحقيق أي فوز، رغم أن الأرقام كانت مميزة خارج الديار، بعدما حقق الفريق خمسة انتصارات مقابل هزيمة وتعادل هذا الموسم.

وكان إنتر ميامي قد تعرّض لهزيمة واحدة هذا الموسم في الدوري الأميركي لكرة القدم، حين خسر أمام لوس أنجليس أف سي في اللقاء الافتتاحي، وبعدها حقق سلسلة من النتائج الطيبة رغم كثرة التعادلات التي وصلت إلى 4 محلياً، لتبقى بذلك جماهير "ملعب نو" تنتظر رؤية الانتصار الأول.

وبالعودة إلى المواجهة، بدا أنّ نيو إنغلاند في طريقه لتحقيق أول فوز له أمام إنتر ميامي منذ يونيو/ حزيران 2023، قبل أن يحبطه هدف التعادل، علماً أن إنتر ميامي كان قد حسم المواجهات الأربع التي تلت ذلك التاريخ بنتيجة إجمالية 16-5.

وشهدت المباراة محاولات عدّة لميسي، أبرزها في الدقيقة 38 حين سدّد كرة مرت بجوار القائم بعد انطلاقة داخل المنطقة، كما جرّب حظه من ركلة ركنية وتسديدة أخرى في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لكن الحارس الأميركي مات تيرنر كان في الموعد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وقبل توقف الدوري الأميركي لمدة سبعة أسابيع بسبب كأس العالم، تنتظر إنتر ميامي خمس مباريات أمام أورلاندو سيتي وتورونتو إف سي وسينسيناتي وبورتلاند تمبرز وفيلادلفيا يونيون، وهي فرق لا تملك سجلات قوية هذا الموسم، ما يمنح الفريق فرصة لتصحيح مساره.