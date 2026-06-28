ميسي نجم الدور الأول وصيباري أفضل العرب في كأس العالم

- تألق ليونيل ميسي في كأس العالم 2026 بتسجيله ستة أهداف، ليصبح الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 19 هدفاً، محطماً أرقاماً قياسية سابقة. - شارك ميسي في إنجاز تسجيل الأهداف في أول ثلاث مباريات مع إسماعيل صيباري وفينيسيوس جونيور، بينما فشل نجوم آخرون مثل مبابي وهالاند في التسجيل بكل المباريات. - تأهلت منتخبات المكسيك وفرنسا والأرجنتين بالعلامة الكاملة، بينما ودعت تونس وهايتي والأردن والعراق وأوزبكستان البطولة بثلاث هزائم.

فرض قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي (39 عاماً)، نفسه نجم الدور الأول من كأس العالم 2026، بعدما سجل ستة أهداف منحته صدارة ترتيب الهدافين، الذي يبدو مشتعلاً خلال هذه النسخة. وإثر "هاتريك" في مرمى منتخب الجزائر في افتتاح المباريات، وثنائية في مرمى النمسا، اختتم ميسي الدور الأول بهدف في مرمى المنتخب الأردني، بعدما شارك في الشوط الثاني من اللقاء.

ودعّم ميسي أرقامه القياسية العديدة في كأس العالم، بعدما أصبح الهدّاف التاريخي للمسابقة برصيد 19 هدفاً موسعاً الفارق عن الفرنسي كيليان مبابي والألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفاً)، كما أنّ ميسي سجّل في آخر سبع مباريات توالياً في كأس العالم، وبذلك حطم الرقم القياسي المطلق الذي كان يحمله الفرنسي جوست فونتين (كأس العالم في السويد 1958) والبرازيلي جايرزينيو (كأس العالم في المكسيك 1970)، وفق ما أورده موقع "تي واي سي سبورتس" الأرجنتيني، اليوم الأحد.

ويتقاسم ميسي إنجازاً في الدور الأول مع المغربي إسماعيل صيباري والبرازيلي فينيسيوس جونيور، إذ إنّ كل لاعب منهم سجّل في أول ثلاث مباريات توالياً في كأس العالم 2026، في وقت فشل فيه بقية النجوم بالتهديف في إحدى المباريات مثل مبابي والنرويجي إرلينغ هالاند، إذ سجل كل من الأخيرين في أول مواجهتين فحسب.

كما نجحت ثلاثة منتخبات في تخطي الدور الأول من البطولة، بالحصول على العلامة الكاملة (9 نقاط) وهي المكسيك وفرنسا والأرجنتين، إذ سيطر كل منتخب على مجموعته ليكون التأهل سهلاً، بينما ودّعت منتخبات تونس وهايتي والأردن والعراق وأوزبكستان، البطولة بثلاث هزائم. أما منتخب إيران فقد انتهت مشاركته رغم عدم تلقيه أي هزيمة واكتفائه بثلاثة تعادلات، كما تأهل منتخبا المكسيك وإسبانيا دون قبول أي أهداف خلال ثلاث مباريات، بينما كان اهتزاز شباك تونس والعراق الأكثر، إذ تلقيا أهدافاً في 12 مناسبة خلال مشوارهما القصير في البطولة.