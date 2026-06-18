ميسي كابوس عائلة زيدان في الليغا والمونديال

- ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أصبح كابوسًا لعائلة زيدان، حيث واجه زين الدين زيدان في أول كلاسيكو له عام 2005، وحقق برشلونة الفوز بنتيجة 3-0، رغم عدم تسجيل ميسي في المباراة. - في كأس العالم 2026، قاد ميسي الأرجنتين للفوز على الجزائر بنفس النتيجة 3-0، مسجلًا هاتريك، مما جعله يعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف في النهائيات، بينما كان زيدان الأب يشاهد المباراة لدعم ابنه لوكا. - ميسي، الحائز على الكرة الذهبية ثماني مرات، أثبت نفسه كنجم في المواجهات الكبرى، محققًا نجاحات بارزة في مسيرته، بينما فشل لوكا زيدان في التصدي لكراته.

تحوّل قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي (35 عاماً)، إلى كابوس في ما يخص عائلة زيدان بشكل عامٍّ، بين الأب زين الدين زيدان ونجله لوكا زيدان. وقد واجه ميسي أفراد العائلة في مسابقات مختلفة، وفي المناسبتين كسب التحدي مُعلناً نفسه نجم المواعيد القوية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواجهة نجم في حجم عائلة زيدان.

وكانت أول مواجهة لـ"البولغا" لعائلة زيدان في عام 2005، في أول كلاسيكو في مسيرته الاحترافية مع نادي برشلونة، وشهدت المباراة انتصار النادي الكتالوني بنتيجة (3ـ0)، وكان ميسي أساسياً في المباراة وفي الجهة الأخرى لعب زين الدين زيدان ضمن كوكبة الفريق، ولكن الغلبة كانت لبرشلونة الذي تألق في صفوفه رونالدينهو، كما أن ميسي لم يترك بصمته في المباراة وتمّ استبداله والأهم أنه حقق الانتصار في مباريات الكلاسيكو.

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وبعد سنوات من الانتصار على زيدان الأب، عاد ميسي ليواجه عائلة زيدان، حيث قاد منتخب الأرجنتين في أول مباريات كأس العالم 2026، لحصد انتصار كبير على منتخب الجزائر (3ـ0) وهي النتيجة نفسها التي ميزت أول مباراة للنجم الأرجنتيني ضد عائلة زيدان، ولكن هذه المرة قد كان بطل المواجهة بلا شك، بما أنه سجل "هاتريك" وكتب واحدة من أكبر صفحات النجاح في مسيرته، في نهائيات كأس العالم خاصة أنه عادل الرقم القياسي لعدد الأهداف في النهائيات، مع دعم أرقامه القياسية الأخرى في البطولة بما أن صاحب الكرة الذهبية في ثماني مناسبات قادر على نحت اسمه في المسابقة من الباب الكبير. وكان زيدان الأب حاضراً لمشاهدة المباراة ولدعم نجله، ولكن العرض كان مخيباً بما أن لوكا فشل في التصدي لكرات ميسي في المباراة.