ميسي في غلطة سراي التركي.. هل يشهد الميركاتو صفقة مدوية؟

- تقارير تركية تكشف عن اهتمام غلطة سراي بالتعاقد مع ليونيل ميسي من إنتر ميامي على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي، مستفيداً من توقف الدوري الأميركي، بهدف إعداد مثالي لميسي قبل كأس العالم 2026. - صحيفة فوتوماك تشير إلى أن غلطة سراي يخطط لصفقة استثنائية قد تضعه في واجهة المشهد الأوروبي والعالمي، مع استعداد النادي لتحمل راتب ميسي المقدر بعشرة ملايين يورو. - غلطة سراي يواصل طموحه في سوق الانتقالات بضم أسماء لامعة مثل فيكتور أوسيمين وليروي ساني، مما يجعله من أكثر الفرق الأوروبية إثارة للاهتمام.

فجّرت تقارير إعلامية تركية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن اهتمام نادي غلطة سراي بالتعاقد مع قائد المنتخب الأرجنتيني ونجم إنتر ميامي الأميركي، ليونيل ميسي (38 عاماً)، فيما قد تكون واحدة من أكثر الصفقات جرأة في تاريخ كرة القدم. وبحسب المصادر نفسها، يخطط النادي التركي لاستعارة "البولغا" خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل، مستفيداً من فترة التوقف في الدوري الأميركي، في خطوة تهدف إلى توفير إعداد مثالي لميسي قبيل نهائيات كأس العالم 2026، هذا الصيف.

وكشفت صحيفة فوتوماك التركية، أمس الأربعاء، أن نادي غلطة سراي أقدم على خطوة مفاجئة قد تُحدث ضجة عالمية، بعدما بدأت إدارة النادي التركي دراسة إمكانية التعاقد مع ميسي من صفوف إنتر ميامي الأميركي، ومع اقتراب موعد سوق الانتقالات الشتوية، في يناير/ كانون الثاني المقبل، انتشرت شائعة مثيرة مفادها بأنّ العملاق التركي يخطط لصفقة استثنائية ستضعه في واجهة المشهد الأوروبي والعالمي، في حال نجح في ضمّ النجم الأرجنتيني المتوّج بلقب كأس العالم الأخيرة في قطر 2022.

وأضافت الصحيفة أن ميسي قد ينضم إلى صفوف غلطة سراي على سبيل الإعارة لمدة أربعة أشهر فقط، مستغلاً التوقف الطويل في الدوري الأميركي، بسبب إقامة كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك خلال الفترة الممتدة بين يومي 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز المقبلين. وأشار التقرير إلى أنّ وكلاء اللاعبين هم منْ عرضوا فكرة الانتقال على إدارة النادي التركي، التي تتابع وضع اللاعب السابق لفريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي عن قرب، حتى إنها أبدت استعدادها لتحمّل راتبه المقدّر بنحو عشرة ملايين يورو.

ويشهد نادي غلطة سراي، الذي يواصل تألقه في الدوري التركي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مرحلة من الطموح المتزايد في سوق الانتقالات، فبعد أن كان أحد أنشط الأندية خلال الميركاتو الصيفي الماضي، واصل النادي بناء مشروعه الرياضي بضم أسماء عالمية لامعة، مثل النيجيري فيكتور أوسيمين، والألمانيين ليروي ساني وإيلكاي غوندوغان، ومع هذه الأسماء الكبيرة، بات غلطة سراي واحداً من أكثر الفرق الأوروبية إثارة للاهتمام خلال الموسم الكروي الحالي.