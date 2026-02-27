ميسي غاضب بسبب انتخابات برشلونة

- ليونيل ميسي يعرب عن استيائه من استخدام اسمه وصورته في الحملات الانتخابية لمرشحي رئاسة نادي برشلونة، حيث لم يُستشر قبل استخدام صورته في الدعاية الانتخابية. - العلاقات بين ميسي والرئيس الحالي خوان لابورتا متوترة، رغم محاولات الأخير للمصالحة، بينما يسعى المرشح مارك سيريا لاستغلال شعبية ميسي في حملته. - ميسي يرفض الانحياز لأي مرشح أو الإدلاء بتصريحات تدعم أحدهم، مؤكداً عدم تدخله في الانتخابات وتحذير جماهير برشلونة من توقع دعمه لأي طرف.

تُثير انتخابات نادي برشلونة الإسباني غضب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً)، الذي يرفض استغلال اسمه في الحملات الانتخابية لعددٍ من المرشحين، وذلك بعد أن وعد أحد المنافسين بأنه يتعهد بإعادة "البولغا" إلى النادي مجدداً بعد أن غادر الفريق في عام 2021، بنهاية عقده وفشل الرئيس خوان لابورتا في الوصول إلى اتفاق معه خاصة مع القيود المالية، التي كانت مفروضة على النادي من قبل رابطة الدوري، ليخوض بطل العالم 2022 تجربة مع نادي باريس سان جيرمان، وفي صيف 2023 انضمّ إلى فريقه الحالي إنتر ميامي الأميركي.

وأكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس الخميس، أن كل مرشح يسعى لتقريب ميسي من النادي، في حين أن العلاقات بين أفضل لاعب في تاريخ برشلونة والرئيس الحالي خوان لابورتا متوترة للغاية، وقد عمد المترشح للانتخابات مارك سيريا، إلى رفع لافتة تحمل صورة الأرجنتيني في قلب برشلونة كُتب عليها "أريد رؤيتك مجدداً"، بينما يبذل لابورتا خطوات أولية عديدة نحو المصالحة مع "البولغا".

ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، أعرب اللاعب الأرجنتيني عن استيائه من استخدام صورته من قبل المرشحين، ذلك أن قائد منتخب الأرجنتين لم يّستشر قبل رفع اللافتة التي استخدمها مارك سيريا. وتواصل عدد من المترشحين مع صاحب الكرة الذهبية في ثماني مناسبات لإقناعه بالانضمام إلى حملاتهم، لكنه رفض جميع عروضهم، ولذلك فهو مستاء من استمرار استخدام اسمه علنًا وإقحامه في معركة الانتخابات. وأكد المقربون منه للصحيفة أن ميسي لا ينوي التدخل في هذه الانتخابات، ولن يدلي بأي تصريحات علنية ربما تدعم أحد المتنافسين، وتم تحذير جماهير برشلونة بأن ميسي لن ينحاز إلى أي طرف.