ميسي عنوان حملة منافس لابورتا على رئاسة برشلونة

- مارك سيريا، المرشح لرئاسة نادي برشلونة، يركز في حملته الانتخابية على احتمالية عودة ليونيل ميسي، مستخدمًا ملصقًا ضخمًا يظهر فيه ميسي مع شعار "نتطلع لرؤيتك مجددًا"، مما يعيد صدى حملة خوان لابورتا السابقة. - سيريا يعتقد أن عودة ميسي ستزيد من مبيعات المنتجات والتذاكر، متوقعًا زيادة بنسبة 30% في أسعار التذاكر للسياح، مما قد يرفع قيمة النادي بنسبة 15 إلى 20%. - رغم ارتباط ميسي بعقد مع إنتر ميامي حتى 2028، إلا أن عودته تظل موضوعًا ساخنًا في الانتخابات، مع بقاء إدارة النادي متشائمة بشأن عودته.

كشف المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، مارك سيريا، الذي سيواجه خوان لابورتا، عن ملصق على أحد مباني المدينة، يَظهر فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رافعاً قميصه رقم 10، مع شعار: "نتطلع لرؤيتك مجددًا". ورغم رحيله عن برشلونة صيف 2021، لا يزال ليونيل ميسي مرتبطاً بالنادي الكتالوني بطرقٍ مختلفة. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 15 مارس/آذار، يُركز مارك سيريا، أحد المرشحين، في حملته الانتخابية على احتمالية عودة ميسي إلى النادي مجدداً، وفق ما نقله موقع أر.أم.سي الفرنسي، اليوم الأربعاء.

ونشر مارك سيريا، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلان الضخم المعروض على أحد المباني في برشلونة، والذي يظهر فيه ليونيل ميسي وهو يرفع قميصه رقم 10 مع عبارة: "نتطلع إلى رؤيتكم مجدداً". ويُردد سيريا بذلك شعار الحملة الانتخابية السابقة لخوان لابورتا، الرئيس المنتهية ولايته والمرشح الأوفر حظاً لإعادة انتخابه، بما أنه يحظى بدعم كبير من جماهير النادي الكتالوني، بعدما أعاد الفريق لحصد التتويجات، مع بداية انفراج الأزمة المالية التي يعاني منها النادي منذ عدة مواسم.

من جانبه، التزم قائد منتخب الأرجنتين الصمت حيال الانتخابات. ومع ذلك، يتردد اسمه بكثرة في هذه الحملة. فعلى مدى أسابيع، أوضح مارك سيريا أن عودة النجم الأرجنتيني ستُعطي دفعاً قوياً لمبيعات المنتجات. وقال رجل الأعمال للصحافة الإسبانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "عندما يرحل أسطورة ويعتقد الجميع أنه رحل إلى الأبد، فإن عودته تدرّ أرباحًا أكبر بكثير. الأمر أشبه بعودة فرقة أواسيس: فقد تضاعفت أرباحهم ثلاث مرات مقارنةً بفترة وجود الفرقة".

ويتوقع مارك سيريا أن مبيعات التذاكر ستشهد "طفرة هائلة" مع احتمال عودة ميسي إلى كامب نو، بل ويتوقع زيادة بنسبة 30% في الأسعار "للسياح"، ولكن ليس لأعضاء النادي. ووفقًا للمرشح لرئاسة النادي، فإنه بإضافة جميع الإيرادات الجديدة الناتجة عن فترة أخرى لليونيل ميسي في النادي، قد ترتفع قيمة نادي برشلونة بنسبة "15 إلى 20%"، وهو الذي يرتبط بعقد مع إنتر ميامي حتى عام 2028، حيث يلعب منذ صيف 2023.

وسيحتفل الأرجنتيني بعيد ميلاده التاسع والثلاثين في 24 يونيو/حزيران المقبل. ولم يُثنِ ارتباط "البولغا" بعقد مع فريقه الأميركي، العديد من المرشحين لرئاسة النادي في السنوات الأخيرة عن الحماس. فقد وعد فيكتور فونت، الذي خسر أمام خوان لابورتا في الانتخابات السابقة، بالاتصال بليونيل ميسي في حال فوزه. مع ذلك، لا تزال إدارة النادي الكتالوني متشائمة بشأن عودة "البرغوث" إلى البلوغرانا" مرة ثانية.