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ميسي عاد سريعاً إلى روساريو بسبب أزمة عائلية

بعيدا عن الملاعب
لندن

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
21 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 20:48 (توقيت القدس)
ليونيل ميسي في ملعب نيو جيرسي، 19 يوليو 2026 (نيكولو كامبو/Getty)
ليونيل ميسي في ملعب نيو جيرسي، 19 يوليو 2026 (نيكولو كامبو/Getty)
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- عاد ليونيل ميسي إلى روساريو بعد خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، حيث بدا متأثراً بعد المباراة النهائية الصعبة.
- وصل ميسي برفقة عائلته على متن طائرة خاصة للاستمتاع ببضعة أيام من الراحة بعد بطولة مرهقة، حيث كان الدافع الرئيسي لعودته هو مرض والده خورخي ميسي.
- من المتوقع أن يغيب ميسي عن مباراتي إنتر ميامي القادمتين ومباراة كل النجوم في الدوري الأميركي بسبب زيارته لوالده وتأخره في التحضيرات.

عاد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (39 عاماً)، سريعاً إلى مدينة روساريو مباشرة بعد نهاية مشاركة منتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2026، الذي شهد خسارة رفاق ميسي أمام إسبانيا بنتيجة (0ـ1)، في المباراة النهائية، وبالتالي فقدوا اللقب الذي توجوا به في عام 2022 في قطر. وقد ظهر ميسي متأثراً في نهاية المباراة، بعدما واجه الكثير من الصعوبات في لقاء النهائي.

وأشار موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الثلاثاء، إلى أن الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات وصل صباح الثلاثاء إلى مسقط رأسه روساريو، برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأبنائهما الثلاثة، وقد وصل قائد المنتخب الأرجنتيني على متن طائرة خاصة، قبل أن يتوجه إلى مقر إقامته المعتاد في المنطقة. بعد بطولة مرهقة، تخللتها مشاركة أخرى في كأس العالم على أعلى مستوى، وسيستمتع "البولغا" الآن ببضعة أيام من الراحة مع عائلته.

ميسي في ملعب نيويورك نيو جيرسي في 19 يوليو 2026 (هيكتور فيفاس/Getty)
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وأكد الموقع الفرنسي أن الدافع الأهم الذي عجل بعودة ميسي إلى روساريو هو المرض الذي يعاني منه والده خورخي ميسي، البالغ من العمر 68 عاماً، والذي يعمل أيضاً وكيلاً له منذ فترة طويلة، وهو يعاني حالياً من مشاكل صحية، وغاب عن مباريات كأس العالم. وقد لمّح المقربون من اللاعب إلى ذلك في بداية كأس العالم، عندما بدا ميسي متأثراً للغاية بعد مباراة الجزائر. وبسبب عودته إلى روساريو وزيارة والده، لن يعود نجم إنتر ميامي إلى المنافسة بل سيتأخر عن التحضيرات خلال الأيام القليلة القادمة. ومن المتوقع أن يغيب عن مباراتي فريقه القادمتين على الأقل، والمقررتين في 26 يوليو/تموز و2 أغسطس/آب، بالإضافة إلى مباراة كل النجوم في الدوري الأميركي لكرة القدم في 29 يوليو في شارلوت.

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