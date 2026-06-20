ميسي ضد رونالدو في نهائي المونديال... حلم يراود نجم البرتغال

- يحلم فيتينيا، نجم وسط منتخب البرتغال، بخوض نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، حيث يعتبر مواجهة ميسي ورونالدو فرصة تاريخية لرؤية الأفضلين في العالم على أرض الملعب. - يشيد فيتينيا بزملائه السابقين، ميسي ورونالدو، واصفاً إياهم بالأعظم في التاريخ، ويعبر عن شرفه الكبير باللعب إلى جانبهم، مؤكداً على التعلم المستمر منهم. - مع مشاركة 48 منتخباً في المونديال، تبقى احتمالات مواجهة البرتغال والأرجنتين قائمة، حيث يمكن أن يلتقيا في أدوار مختلفة بناءً على ترتيب المجموعات.

يحلم نجم وسط منتخب البرتغال، فيتينيا، بإمكانية خوض نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، وبوجود الأفضلين في العالم على أرض الملعب، إذ سبق للاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أن زامل كلا النجمين، سواء مع ميسي في الباريسي أو مع رونالدو في منتخب البرتغال.

وقال لاعب باريس سان جيرمان عن ميسي ورونالدو: "هما الأعظم في التاريخ". وستكون هذه الفرصة السادسة والأخيرة لمشاهدة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجهاً لوجه في كأس العالم. ولا تزال احتمالات مواجهة بين الأرجنتين والبرتغال في نهائي المونديال الحالي قائمة؛ إذ لم يتردد فيتينيا، نجم المنتخب البرتغالي، عندما سُئل عن نهائي محتمل أمام بطل العالم، بإظهار سعادته البالغة لو تحقق الأمر.

وأوضح لاعب وسط باريس سان جيرمان بحسب مانقلته شبكة تي واي سي الأرجنتينية: "من الواضح أنني أحب كثيراً أن ألعب النهائي، أياً كان المنافس. لذلك، إذا قلت لي إن هناك نهائياً بين البرتغال والأرجنتين، سأوافق فوراً وسأقبل من دون تردد. لكن كما قلت سابقاً، النهائي ما زال بعيداً جداً، لذلك علينا أن نفكر أولاً في مباراة الكونغو، وبعد ذلك يمكننا أن نتحدث أكثر قليلاً في وقت لاحق".

وبصفته زميلاً لكريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي، وزميلاً سابقاً لليونيل ميسي خلال فترة لعبه في باريس سان جيرمان، أغدق فيتينيا الثناء على النجمين الكبيرين، قائلاً: "بالنسبة إلي، أن ألعب مع أعظم لاعبين في التاريخ، كريستيانو وميسي، فهذا شرف عظيم. قلت ذلك مرات كثيرة، لكنني تعلمت وما زلت أتعلم الكثير من الاثنين، وهذا أمر سيبقى علامة في حياتي كلها، لأنهما، في رأيي ورأي الجميع تقريباً، الأفضل في التاريخ".

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وتشهد هذه النسخة من المونديال مشاركة 48 منتخباً، ومع إمكانية تأهل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ32، يصبح من الصعب التنبؤ بالمرحلة التي قد يلتقي فيها المنتخبان. وبحسب الوضع الحالي، إذا أنهى المنتخبان دور المجموعات في الصدارة، فإن الطريق قد يقودهما إلى مواجهة في الدور ربع النهائي. أما إذا احتل المنتخبان المركز الثاني في مجموعتيهما، فقد تأتي المواجهة مبكراً في دور الـ16. وتلعب الأرجنتين في المجموعة العاشرة إلى جانب النمسا والجزائر والأردن، فيما توجد البرتغال في المجموعة الحادية عشرة، إذ تواجه أوزبكستان الاثنين، ومن ثم كولومبيا وتعادلت مع جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1 في افتتاح مشوارها بالمونديال.