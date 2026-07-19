ميسي "سيد النهائيات".. حيل خارج الملعب للتتويج بكأس العالم

- ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني، خاض 43 مباراة نهائية، فاز في 30 منها، مما يجعله اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب في العالم. يسعى لإضافة النجمة الثانية إلى قميص الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026. - يعتمد ميسي ورفاقه على طقوس خاصة لجلب الحظ، مثل إعادة نشر النصوص نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي والإقامة في الفندق نفسه الذي جلب لهم الحظ في كوبا أميركا 2024. - سجل ميسي 35 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة في المباريات النهائية، مما يعكس دوره الحاسم. نهائي نيويورك قد يكون من آخر مواجهاته على لقب مع المنتخب.

خاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب 43 مباراة نهائية، فاز في 30 منها، وهو اللاعب الأكثر تتويجاً في العالم بالألقاب، لكن "البولغا" يتمسك بطقوس وتفاصيل غريبة أملاً في تكرار نجاحاته السابقة مع البطولات، من أجل مواصلة نجاحاته في النهائيات قبل نهائي كأس العالم 2026 المقرر اليوم الأحد أمام إسبانيا.

ويفصل ميسي مجدداً عن المجد نهائي كأس العالم 2026، أي مباراة واحدة من أجل إضافة النجمة الثانية إلى قميص "الألبيسيلستي"، وما حققه في قطر 2022، يستطيع تكراره مرة أخرى في نيويورك، في نهائي جديد يضاف إلى سجله. وفاز ميسي بآخر أربع مباريات نهائية خاضها مع الأرجنتين، وهي كأس العالم 2022، وكوبا أميركا 2024 و2021، و"الفيناليسيما" 2022، لكنه قبل ذلك خسر أربع نهائيات متتالية، في كوبا أميركا 2007 و2015 و2016، وكأس العالم 2014، أي إنه فاز في أربعة من أصل ثمانية نهائيات، بنسبة نجاح بلغت 50%.

وبالتالي، إن حصيلته مع المنتخب أقل من سجله العام مع الأندية والأرجنتين معًا، ففي هذه الحالة، وبفضل حقبته الذهبية مع برشلونة، ترتفع النسبة إلى 30 نهائيًا فاز بها من أصل 43، أي ما يعادل 69%، وهي نسبة "مرتفعة جدًا"، لكنها لا تعني أن ميسي لا يُهزم في المباريات النهائية.

حيل وطقوس تساعد على التتويج

لجأ ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب إلى طقوس مختلفة قد تساعده على تكرار الانتصار في نهائي 2026، بحسب ما نشرته صحيفة آس الإسبانية، التي أشارت إلى أن كلمة "الطقوس" أو "جلب الحظ" هي الأكثر تداولاً داخل معسكر الأرجنتين، حيث يحرص الجميع على عدم تغيير أي تفصيل نجح معهم في المناسبات السابقة التي انتهت بالتتويج.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي أظهر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعاد حرفياً نشر النصوص والمنشورات نفسها التي كتبها عام 2022 قبل الفوز بكأس العالم في قطر، حيث يرى أنها الطريقة الأفضل للتواصل والتعبير عن المشاعر نفسها التي قربته من الجماهير آنذاك، عندما تجاوز الحاجز الذي كان يمنعه من التتويج مجددًا. وكررت الأرجنتين، بقيادة ميسي، الإقامة في الفندق نفسه الذي جلب لها الحظ خلال النسخة الأخيرة من كوبا أميركا عام 2024، وتحديدًا قبل مباراة نصف النهائي التي فازت فيها على كندا بهدفين نظيفين، ويتعلق الأمر بفندق "هيلتون شورت هيلز" في ولاية نيوجيرسي.

ولا تتوقف طقوس الأرجنتينيين عند هذا الحد، إذ وُزِّعَت الغرف بالطريقة نفسها تمامًا كما حدث في المرة السابقة، وبقيت ثنائيات اللاعبين كما هي، بل تكرر حتى رقم الغرفة التي يقيم فيها كل لاعب، ومن بينهم ميسي بطبيعة الحال. ويقيم الجميع في المكان نفسه الذي جلب لهم الحظ قبل عامين، في بطولة كوبا أميركا التي انتهت بتتويجهم باللقب.

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كذلك سجل ميسي في جميع المباريات النهائية التي خاضها 35 هدفاً، وقدم 17 تمريرة حاسمة، وهي أرقام مميزة للاعب اعتاد أن يكون حاسمًا في المباريات الكبرى التي تحدد هوية المتوج بالبطولات، ويبرز بشكل خاص سجله مع برشلونة، إذ رفع الكأس في 23 مرة من أصل 31 نهائياً خاضه بقميص النادي الكتالوني. أما مع الأرجنتين، فلم يكن بالحسم نفسه. وفي كأس العالم تحديداً، يكرر نسبة النجاح العامة البالغة 50% مع المنتخب، بعدما خسر نهائي 2014، قبل أن يعوض ذلك بالفوز في نهائي 2022. وسيحسم نهائي نيويورك الكفة بشكل نهائي، في مباراة قد تكون واحدة من آخر مواجهاته على لقب خلال مسيرته، على الأقل في ما يتعلق بمشواره مع المنتخب الأرجنتيني.