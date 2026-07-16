ميسي: حققنا حلم الشعب الأرجنتيني وأعرف إسبانيا جيداً

- أكد ليونيل ميسي على أهمية الفوز التاريخي على إنكلترا بنتيجة 2-1 وتأهله لنهائي كأس العالم 2026، مشيراً إلى الأجواء الملحمية التي رافقت المباراة وأهمية الإنجاز للشعب الأرجنتيني. - تحدث ميسي عن روح الفريق والإصرار على النجاح، مشيداً بالروح القتالية والثقة التي دفعتهم للوصول إلى النهائي للمرة الخامسة على التوالي، مما يعكس قوة وتماسك الفريق رغم التحديات. - وجه ميسي رسالة للجماهير للاستمتاع باللحظة التاريخية، متحدثاً عن المواجهة المنتظرة أمام إسبانيا في النهائي، مشيداً بقوة المنتخب الإسباني ومتوقعاً مباراة متكافئة ومثيرة.

أكد قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أن الفوز على إنكلترا بنتيجة 2-1، الأربعاء، وبلوغ نهائي كأس العالم 2026، يحملان قيمة خاصة بالنسبة إلى اللاعبين والشعب الأرجنتيني، مشيراً إلى أن الأجواء التي رافقت مباراة نصف النهائي المثيرة، كانت مختلفة منذ اللحظات الأولى. وتمكن النجم الأرجنتيني المُتوج بلقب كأس العالم 2022 في قطر والذي نال جائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات (رقم قياسي) من صناعة هدفي الانتصار لمنتخب بلاده في لقاء "ملحمي" قدمه "البولغا" رغم تقدمه في السن (39 عاماً).

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المشاعر الخاصة التي شعر بها ميسي وفريقه خلال عزف النشيد الوطني قبل مباراة نصف النهائي؟ كيف يصف ميسي فلسفة لعب المنتخب الإسباني التي يعرفها جيداً؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

هدية للشعب

وقال ميسي في تصريحات لشبكة تي واي سبورتس الأرجنتينية عقب اللقاء: "كان كل ما عشناه مذهلاً، منذ البداية كما قلنا، صحيح أنها كانت مباراة كرة قدم، لكن عندما بدأنا الدخول إلى أرض الملعب، وخلال عزف النشيد الوطني، عشنا مشاعر خاصة، والمجموعة كلها شعرت بذلك، لم يكن فوزاً عادياً، بل كان انتصاراً مهماً كان الشعب الأرجنتيني يريده، ونحن أيضاً كنا نريده، وقد وصلنا إلى نهائي جديد لكأس العالم". وأضاف: "من الجنون أن نلعب نهائيين متتاليين لكأس العالم، هذه المجموعة مذهلة، اليوم ذهبنا من جديد للبحث عن الفوز عندما أصبحت الأمور صعبة، ولم نتوقف قَطّ عن الإيمان أو المحاولة.. قدمنا كرة قدم رائعة، وعندما كنا متأخرين في النتيجة حاصرناهم في منطقتهم، والسعادة التي نشعر بها كبيرة جداً".

سرّ الريمونتادا

وعن العودة الجديدة في النتيجة، قال ميسي: "بصراحة، ما نعيشه أمر لا يصدق، والطريقة التي تسير بها الأمور مذهلة، قبل بداية كأس العالم كنت أثق بهذه المجموعة، وكنت أعرف أننا سنكون بين الأربعة الكبار، وأننا سننافس حتى النهاية، وفي النهاية بلغنا نهائياً جديداً، وأعتقد أنها الخامسة على التوالي في النهائيات الكبرى، والثانية توالياً في كأس العالم. إنه أمر مدهش". وتابع: "هذه المجموعة لا تفاجئني، لأنني أعرفها جيداً، ونعرف جميعاً ما نحن قادرون على تقديمه، ربما كانت لدى الناس شكوك بسبب الطريقة التي وصلنا بها إلى البطولة، ولأن بعض اللاعبين كانوا يعانون من إصابات أو مشكلات بدنية، لكن عندما تجتمع هذه المجموعة وتكون متحدة، فإنها تمنح نفسها دفعة إضافية، ويحفز كل لاعب زميله، ويخرج الجميع أفضل ما لديهم".

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رسالة ميسي للجماهير

ووجه ميسي رسالة إلى الجماهير الأرجنتينية، مكرراً ما قاله خلال المراحل الأخيرة من مونديال قطر 2022، حيث قال: "استمتعوا بهذه اللحظة كما نستمتع نحن بها. اليوم بلغنا نهائي كأس العالم مرة أخرى، وأعدنا الأرجنتين إلى مكانها بين أفضل منتخبين في العالم، منذ أربع سنوات ونحن نستمتع بكوننا أبطال العالم، والآن سنلعب نهائياً جديداً. أتمنى أن يستمتع الجميع بهذه اللحظات كما يفعلون الآن.. اليوم خطونا الخطوة الأخيرة وحققنا ما كان يريده الجميع، وهو الوصول إلى النهائي، وبعد ذلك سيكون ما يريده الله".

وتحدث قائد الأرجنتين عن المواجهة المنتظرة أمام إسبانيا في النهائي، وقال: "إنه منتخب كبير يضم لاعبين رائعين ويقدم كرة قدم مميزة، لديهم فلسفة لعب واضحة يطبقونها منذ سنوات طويلة، أعرف اللاعبين جيداً، وقد واجهت عدداً منهم، وبعضهم يلعب في برشلونة، النادي الذي أحبه وأتابعه دائماً. ستكون مباراة خاصة لأنها نهائي كأس العالم، وأتوقع أن تكون متكافئة جداً".