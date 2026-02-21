ميسي جاهز لأول مباراة مع إنتر ميامي والعين على الهدف 900

- ليونيل ميسي جاهز للمشاركة في المباراة الافتتاحية لإنتر ميامي ضد لوس أنجليس أف سي، بعد تأكيد المدرب خافيير ماسكيرانو جاهزيته البدنية رغم الشكوك السابقة بسبب إصابة عضلية. - يسعى ميسي لتحطيم رقم قياسي جديد بتسجيل الهدف رقم 900 في مسيرته، حيث يمتلك حالياً 896 هدفاً موزعة بين الأندية التي لعب لها ومنتخب الأرجنتين. - تتوزع أهداف ميسي على 672 هدفاً مع برشلونة، 32 مع باريس سان جيرمان، 77 مع إنتر ميامي، و115 مع منتخب الأرجنتين، في 1137 مباراة.

أمسى النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 سنة)، جاهزاً للمشاركة في المباراة الافتتاحية لإنتر ميامي في الموسم الجديد من بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، حيثُ سيخوض أول مباراة في قمة ضد فريق لوس أنجليس أف سي فجر الأحد.

وكانت الشكوك تحوم حول قدرة ميسي على خوض أول مباراة افتتاحية مع فريقه إنتر ميامي في مواجهة لوس أنجليس أف سي في الدوري الأميركي لكرة القدم، ليخرج المدرب الأرجنتيني، خافيير ماسكيرانو، في مؤتمر صحافي، السبت، ويؤكد أن البولغا جاهز للمشاركة قائلاً "ميسي بخير، لقد تدرّب مع بقية الفريق طوال الأسبوع. كان في حالة جيدة وأحاسيسه إيجابية للغاية. لذا، فهو مستعد تماماً مثل باقي أفراد الفريق".

وحامت الشكوك حول إمكانية مشاركة ميسي الذي يبلغ رصيده التهديفي حتى الآن 896 هدفاً، بعد تعرضه لإجهاد في عضلات الفخذ الخلفية لساقه اليسرى خلال التعادل أمام برشلونة غواياكيل الإكوادوري (2-2)، في السابع من شهر فبراير/شباط الحالي، وعلى الرغم من أن بطل مونديال قطر 2022 استهل المباراة أساسياً، إلا أنه اضطر لمغادرة أرض الملعب في الدقيقة 58 ومتابعة اللقاء من مقاعد البدلاء.

ويسعى ميسي في موسمه الجديد مع إنتر ميامي لتحطيم رقم قياسي جديد في مسيرته المثقلة بالإنجازات والألقاب، إذ يضع نصب عينيه تسجيل الهدف رقم 900، إذ سجل البولغا حتى الآن 896 هدفاً مع منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وناديه الحالي، ليكون موسم عام 2026، الموسم الذي يصل فيه ميسي إلى رقم قياسي جديد على صعيد الأهداف الشخصية.

وتتوزع أهداف ميسي على الشكل التالي: 672 هدفاً في 778 مباراة مع نادي برشلونة الإسباني، 32 هدفاً في 75 مباراة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، 77 هدفاً في 88 مباراة مع نادي إنتر ميامي الأميركي، إضافة إلى 115 هدفاً في 196 مباراة بقميص منتخب بلاده الأرجنتيني، ليصل إجمالي أهدافه إلى 896 هدفاً في 1137 مباراة لعبها في مسيرته الكروية.