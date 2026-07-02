ميسي بلا امتيازات في ميامي.. إجراءات أمنية غير معتادة بكأس العالم

- يستعد ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين لمواجهة منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32 من كأس العالم 2026، حيث ستُقام المباراة في ميامي وسط إجراءات أمنية مشددة. - خضع جميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني لتفتيش أمني دقيق فور وصولهم، بما في ذلك ميسي الذي لم يحظَ بأي معاملة خاصة، حيث أظهر استمتاعه بالتفتيش غير المعتاد. - تأتي هذه الإجراءات كجزء من التدابير الأمنية المُعززة استعداداً لكأس العالم 2026، نظراً للمخاوف من التهديدات الإرهابية المحتملة في المدن المضيفة بالولايات المتحدة.

يستعد ليونيل ميسي (39 عاماً) ومنتخب الأرجنتين، لمواجهة منتخب الرأس الأخضر، إحدى أبرز مفاجآت بطولة كأس العالم 2026، في دور الـ32، باللقاء المقرر فجر يوم السبت القادم. ووصل أبطال العالم إلى ميامي، حيث ستُقام المباراة، لكنهم واجهوا إجراءات أمنية مشددة فور هبوط الطائرة.

وبحسب موقع تريبونا الإنكليزي، اليوم الخميس، خضع جميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني لتفتيش أمني دقيق على المدرج، بما في ذلك فحص باستخدام جهاز كشف المعادن، فيما لم يحظَ ميسي بأي معاملة خاصة، رغم لعبه مع نادي إنتر ميامي، حيث خضع الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات للإجراءات نفسها التي خضع لها باقي لاعبي الفريق. وأظهرت لقطات نُشرت على موقع إكس ميسي وهو يُسلّم أمتعته لأفراد الأمن قبل أن يتنحى جانباً للانتظار، وطوال العملية، لم تتوقف ابتسامة المهاجم الأرجنتيني، مُبدياً استمتاعه الواضح بالتفتيش غير المعتاد في المطار.

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وبعد دقائق، عاد ميسي لتسلّم أمتعته بعدما أعاد أحد رجال الأمن ترتيبها بعناية في حقيبته قبل تسليمها له. وفي هذه الأثناء، كان زملاؤه في المنتخب الأرجنتيني قد اصطفوا بالفعل لإجراء الفحوص الأمنية نفسها. وتُعدّ هذه الإجراءات الصارمة جزءاً من التدابير الأمنية المُعززة التي طُبِّقَت استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2026. ونظراً للمخاوف من التهديدات الإرهابية المحتملة، يخضع جميع المسافرين القادمين إلى المدن المضيفة في الولايات المتحدة للتفتيش فور هبوطهم، حيث خضعت جميع الفرق التي تلعب مباريات في الولايات المتحدة للإجراءات نفسها خلال البطولة.