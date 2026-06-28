- يواصل ليونيل ميسي تألقه في مونديال 2026 بتسجيله هدفه الـ19 في تاريخ كأس العالم، ليصبح أول لاعب يسجل في سبع مباريات متتالية في النهائيات. - أظهر ميسي روح الفريق بتفضيله منح زملائه دقائق لعب إضافية، حيث شارك كبديل وسجل هدفاً رائعاً من ركلة حرة ضد الأردن، مما يعكس شخصيته القيادية. - مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، أشاد بقرار ميسي الذي يعكس التزامه بالفريق وتفكيره في المستقبل، مؤكداً على أهمية المنتخب بالنسبة له.

يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خطف الأضواء في مونديال 2026، حيث نجح في تسجيل هدفه رقم 19 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، كما أصبح ميسي قائد "الألبيسيلسيتي" أول لاعب يسجل في سبع مباريات متتالية ضمن نهائيات كأس العالم، ومع ذلك كشف ميسي عن بادرة كبيرة بحق زملائه في تشكيلة حامل لقب البطولة العالمية لثلاث مرات.

وكشف مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، فضّل أن يحصل زملاؤه على دقائق لعب بعد مشاركته بديلاً في الفوز على الأردن (3-1)، الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات. وبعد دخوله من مقاعد الاحتياط في الدقيقة 60، سجل ميسي هدف الأرجنتين الثالث من ركلة حرة (80)، رافعاً رصيده إلى 19 هدفا قياسياً في جميع مشاركاته المونديالية.

وأجرى مدرب أبطال العالم تسعة تغييرات على تشكيلته الأساسية مقارنة بالمباراة السابقة التي فاز فيها على النمسا (2-صفر)، حيث قال سكالوني، بحسب شبكة تي واي سي سبورتس الأرجنتينية : "ميسي كان بإمكانه أن يلعب 90 دقيقة كاملة لكنه فضّل أيضاً أن يحصل زملاؤه على دقائق لعب، وفضّل كذلك التفكير في ما هو قادم".

وأضاف سكالوني قائلاً: "هذا يعكس شخصيته بأفضل صورة، لأنه لا يفكر في تلك الأرقام التي يتحدث عنها الناس كثيراً. أنا سعيد لأنه اتخذ هذا القرار. وعندما تحدثت معه، قال إن هذا هو الخيار الأفضل، وأنا أيضاً كنت موافقاً. أعتقد أن ذلك يعبّر عن مدى ما يمثله المنتخب الأرجنتيني بالنسبة إليه، وكذلك المجموعة وزملاؤه، وهذا أمر رائع حقا"، لكنه أكمل أن "لا أحد يستطيع أن ينتزع منه ما حققه، لكن لم يعد هناك ما تمكن إضافته".