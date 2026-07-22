ميسي الأفضل.. الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم وإحصاءاتها يحرج فيفا

- اختير ليونيل ميسي كأفضل لاعب في كأس العالم 2026 بعد أداء مميز، حيث سجل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، رغم خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في النهائي بهدف فيران توريس. - كيليان مبابي احتل المركز الثاني كأفضل لاعب بعد تسجيله 10 أهداف و4 تمريرات حاسمة، بينما تفوق رودري في التقييمات الرسمية للفيفا، مما أثار دهشة عشاق ميسي. - البطولة كانت الأخيرة لميسي دولياً، حيث قد يعلن اعتزاله قريباً بعد مسيرة حافلة، متمنياً تحقيق اللقب الثاني بعد 2022.

اختار الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم وإحصاءاتها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (39 عاماً) أفضل لاعبٍ في بطولة كأس العالم 2026، التي اختتمت الأحد الماضي على ملعب نيويورك-نيوجيرسي في الولايات المتحدة، وشهدت تتويج إسبانيا باللقب الثاني في تاريخها بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة 1-0 في الشوط الثاني الإضافي بهدفٍ سجله اللاعب فيران توريس نجم برشلونة.

وقدّم ليونيل ميسي بطولة مميزة، إذ سجل لاعب نادي إنتر ميامي ثمانية أهداف و4 تمريرات حاسمة، مما جعله من أكثر اللاعبين تأثيراً في هذه النسخة. فعلى سبيل المثال، استطاع إحراز هدفي بلاده أمام النمسا في دور المجموعات، وهاتريك في شباك الجزائر، كما قدّم تمريرتين حاسمتين أمام إنكلترا في نصف النهائي، يوم كان التانغو متأخراً بالنتيجة 1-0.

واحتلّ النجم الفرنسي كيليان مبابي المركز الثاني بعدما توج هدافاً لهذه النسخة بهزه الشباك في عشر مناسبات إلى جانب تقديمه 4 تمريرات حاسمة، مع الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع نجم برشلونة السابق في المرتبة الثانية، حيث تفوق عليه متوسط ميدان إسبانيا، ومانشستر سيتي الإنكليزي، رودري، الذي ظهر في المباراة النهائية بمستوى عالٍ للغاية، رغم أن ذلك أثار صدمة كبيرة بين عشاق اللاعب الأرجنتيني.

ويستند الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم إلى معايير خاصة متعلّقة بالأهداف والتمريرات الحاسمة، وتقييمات المباريات، والتأثير العام للاعب في مباريات البطولة ولا سيما في الأدوار الإقصائية، بينما يعتمد "فيفا" على التصويت الرسمي.

وكانت بطولة كأس العالم 2026 الأخيرة بالنسبة للاعب ليونيل ميسي، الذي قد يُعلن اعتزاله الدولي خلال الفترة المقبلة، وهو الذي كان يُمني النفس في حصد اللقب الثاني في مسيرته بعد 2022 في قطر، وإهداء بلاد الفضة النجمة الرابعة، بعدما تُوّج بها الفريق في 1986 مع الراحل دييغو أرماندو مارادونا، و1978 تحت قيادة دانييل باساريلا وماريو كيمبيس.