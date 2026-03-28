ميسي أول لاعب يخوض مباراة أمام مدرجات تحمل اسمه

- أعلن إنتر ميامي عن تكريم خاص لليونيل ميسي بإطلاق اسمه على أحد مدرجات ملعبه الجديد، تقديراً لإسهاماته منذ انضمامه في 2023، مما ساهم في زيادة شعبية الدوري الأميركي. - أصبح ميسي أول لاعب كرة قدم يلعب بانتظام في ملعب يحمل أحد مدارجه اسمه، حيث قاد الفريق للفوز بأربعة ألقاب، منها كأس الدوري 2023 ودرع المشجعين 2024. - سجل ميسي 82 هدفاً وقدم 53 تمريرة حاسمة في 94 مباراة، ليصبح الهداف التاريخي وصانع الأهداف لإنتر ميامي منذ تأسيسه.

سيحظى الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً)، بتكريم خاصٍ، بعدما أعلن فريقه إنتر ميامي الأميركي، اليوم الجمعة، أنه سيدشن معلبه الجديد، يوم 4 إبريل/نيسان الحالي، وأنه قرر إطلاق اسم ميسي على إحدى مدرجات الملعب الجديد، اعترافاً من النادي بما قدمه "البولغا" إلى الفريق منذ انضمامه إليه في صيف 2023، في صفقة انتقال حرّ، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي. وساهمت الصفقة في تطور كبير للدوري الأميركي عامّة، وأصبح يجلب اهتمام الجماهير من مختلف الدول.

A veces, ciertas cosas no deben esperar. pic.twitter.com/OfRwCiEXN6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 27, 2026

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أنّ "البولغا" أصبح أول لاعب كرة قدم يلعب بانتظام في ملعب يحمل أحد مدارجه اسمه. وفي غضون عامين ونصف العام، ترك ليونيل ميسي بصمةً بارزةً في تاريخ إنتر ميامي، ما يجعله جديراً بتسمية مدرج باسمه. وفي بيانٍ رسمي، أعلن النادي الأميركي عن إعادة تسمية مدرج في ملعبه، ملعب "نو"، تكريماً لنجمه الأرجنتيني، وكتب النادي: "عادةً ما تُستلهم التكريمات من الماضي، وتُغذّيها الحنين إلى الماضي والذكريات. أما هذه التكريمات فمختلفة، فهي نابعة من الحاضر، مما يحدث الآن، مما تشعر به في كل مرة يخطو فيها ليو إلى أرض الملعب"، ويتسع المدرج إلى 25 ألف مشجع، وفق ما أكده موقع سو فوت الفرنسي.

وقاد ميسي فريقه الأميركي إلى الفوز بأربعة ألقاب وهي: كأس الدوري 2023، ودرع المشجعين 2024، وكأس الدوري الأميركي 2025، وبطولة المؤتمر الشرقي للدوري الأميركي 2025. وحتّى الآن، خاض الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، 94 مباراة مع إنتر ميامي، مُسجّلاً 82 هدفاً ومقدماً 53 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات. وهو بالفعل الهداف التاريخي للنادي وصانع أهدافه منذ تأسيسه عام 2018.