سيواجه قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (39 عاماً)، أخيراً، خليفته في نادي برشلونة الإسباني لامين يامال (18 عاماً)، وذلك للمرة الأولى في لقاء رسمي، حيث سيحاول كل لاعب منهما قيادة منتخب بلاده إلى التتويج بكأس العالم 2026، خلال المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل وسط توقعات بأن تكون المواجهة مميزة.

وكان من المفترض أن يتواجه اللاعبان في مارس/آذار الماضي، في قطر، خلال نهائي "فيناليسيما" بين بطل أميركا الجنوبية وبطل أوروبا، ولكن الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة وتعطل الرحلات الجوية دفعت إلى إلغاء اللقاء بعدما كانت هناك فرضية لإقامتها في دولة أوروبية، ولكن لم يحصل اتفاق بين مختلف الأطراف ليتم التراجع عن برمجتها، وبعد أشهر من هذا الموعد، سيتواجه المنتخبان في نهائي كأس العالم، حيث يطمح ميسي لحصد اللقب الثاني توالياً في مسيرته بينما يُطارد يامال أول تتويج عالمي.

ومنذ رحيل النجم الأرجنتيني عن نادي برشلونة في صيف 2021، لم يقدر أي لاعب على تعويضه وظل القميص رقم 10 "مخيفاً"، خاصة بعدما فشل أنسو فاتي في إثبات نفسه وأظهر أنه من الصعب أن يُنسي جماهير النادي الكتالوني لوحات ميسي مع الفريق، ولكن الوضع اختلف مع يامال الذي أظهر في موسمه الأول بالقميص رقم 10 مع برشلونة أنه قادر على إحياء ذكريات "البولغا"، إذ لعب دوراً كبيراً في تتويج الفريق بالدوري الإسباني.

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وسيكون عنوان مباراة النهائي: ميسي ضد خليفته، وخلالها سيحاول يامال أن يجرد النجم الأرجنتيني من لقب كأس العالم بعدما استحوذ على القميص رقم 10، وفارق 21 عاماً في سن اللاعبين لا يعني أن الأمر سيكون سهلاً على ميسي في اللقاء النهائي.