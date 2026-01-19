- قرر المجلس الأعلى للإعلام في مصر منع أحمد حسام ميدو من الظهور الإعلامي لحين التحقيق معه بسبب تصريحاته المثيرة للجدل ضد حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر. - تصريحات ميدو تضمنت اتهامات لشحاتة بالاستعانة برجال الدين وتغيير أرقام اللاعبين، مما أثار غضب الشارع الرياضي وشكك في إنجازات المنتخب بين 2006 و2010. - العلاقة المتوترة بين ميدو وشحاتة تعود إلى استبعاده المتكرر من المنتخب، خاصة بعد أزمة مباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2006.

قرر المجلس الأعلى للإعلام المصري حرمان أحمد حسام ميدو (42 عاماً)، نجم كرة القدم المصرية، والإعلامي حالياً، من الظهور في جميع وسائل الإعلام إلى حين التحقيق معه في ما نُسب إليه من تصريحات في حق المدير الفني الأسطوري لمنتخب مصر لكرة القدم حسن شحاتة (78 عاماً).

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام، الاثنين، بياناً رسمياً قال فيه: "قرر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور أحمد حسام ميدو، لحين انتهاء التحقيق معه". وجاء ذلك بعد ما صدر عن لاعب الزمالك السابق من تصريحات تحمل إساءة وتشكيكاً في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب المصري خلال الفترة من 2006 وحتى 2010، أثناء استضافته في بودكاست يقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر حساباته الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار المجلس الأعلى للإعلام بعدما أثار ميدو الجدل في الحلقة التي ظهر فيها، واتهم خلالها المدير الفني حسن شحاتة بالاستعانة ببعض رجال الدين خلال فترة تدريبه لمنتخب مصر، وقوله إن لاعبي المنتخب كانوا يسلمون أحذية المباريات لقراءة القرآن الكريم عليها، بخلاف تغيير الأرقام الخاصة بلاعبي الفريق في المباريات، وهو ما أثار غضباً في الشارع الرياضي.

في المقابل، يملك ميدو علاقة متوترة مع المدير الفني لمنتخب مصر حسن شحاتة، بين عامي 2005 و2011، إذ استبعده المدرب كثيراً من الحسابات، خصوصاً بعد أزمة الثنائي الشهيرة في مباراة مصر والسنغال في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا في نسخة مصر عام 2006.