ميدو أمام القضاء المصري... حكم بالحبس بسبب تصريحات ضد حكم دولي

- أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية حكماً ضد أحمد حسام ميدو، النجم السابق لنادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية، بتهمة التشهير بالحكم الدولي محمود البنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. - القضية بدأت بعد أن اتهم البنا ميدو بالإساءة لسمعته عقب مباراتين للأهلي، حيث وصفه ميدو بأنه "مأذون معدوم الضمير" ووجه انتقادات حادة لأداء الحكام. - أثار ميدو الجدل بسبب انتقاداته المتكررة للحكام، خاصة في مباريات الزمالك، واعترافاته بخلافات سابقة مع حكام أداروا مباريات له.

أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية، حكماً ضد مقدم البرامج الرياضية والنجم السابق لنادي الزمالك وعدة أندية أوروبية، أحمد حسام ميدو (42 عاماً)، بالحبس لمدة شهر وكفالة 5 آلاف جنيه، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض مدني 10 آلاف جنيه، في تهمة التشهير وإزعاج الحكم الدولي محمود البنا (43 عاماً).

وجاء الحكم القضائي، اليوم الأربعاء، ضدّ ميدو على خلفية تحريك الحكم الدولي محمود البنا دعوى، يتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي. ونشر حكم الساحة محمود البنا، الذي يعمل مأذوناً شرعياً، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، فور الإعلان عن الحكم، قال فيها: "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنين".

وكان محمود البنا تقدم ببلاغ ضد ميدو، اتهمه فيه بالإساءة لسمعته والتشهير به على منصات التواصل عقب مباراتين، الأولى جمعت بين الأهلي وزد، والثانية بين الأهلي وبيراميدز، إذ كتب بعد المباراة الأولى، التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف: "أحد أهم شروط تعيين أي مأذون شرعي أن يكون حسن السمعة، وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مأذوناً معدوم الضمير".

وبعد المباراة الثانية كتب: "فضيحة تحكيمية جديدة، وللأسف أصبحت مألوفة لصالح فريق واحد، والمستفيد هو الأهلي... إسناد المباراة إلى حكم تحوم حوله الشبهات ومعتاد على مجاملة الأهلي هو تحدٍ كبير لجميع الأندية المصرية وليس تحدياً لبيراميدز فقط. ما يحدث هذا العام كشف المستور، وأصبحت اللغة السائدة: هو كذلك ومن لا يعجبه فليضرب رأسه في الحائط". وأثار ميدو الجدل الواسع حوله، بسبب انتقادات سابقة له للحكام في إدارة مباريات فريقه السابق الزمالك، بخلاف اعترافات له عن خلافات واسعة جمعته مع حكام، أداروا مباريات له، حين كان مديراً فنياً للزمالك، وأندية سابقة عدّة.