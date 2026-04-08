ميدفيديف ينهار على أرض الملعب ويحطم مضربه بعد هزيمة قاسية

شهدت بطولة مونتي كارلو لكرة المضرب، ذات الألف نقطة، اليوم الأربعاء، عرضاً غير متوقع، حيث تعرّض اللاعب الروسي دانييل ميدفيديف (30 عاماً)، المصنف العاشر عالمياً، لهزيمة قاسية أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني بنتيجة (6-0 و6-0)، خلال 49 دقيقة فقط، في مباراة الدور الأول.

وارتكب ميدفيديف خمسة أخطاء مزدوجة، وحقق نسبة نجاح بلغت 36% فقط في الضربات الأولى، بالإضافة إلى 27 خطأً عادياً، ما أدى إلى تلقيه أول هزيمة دون حصد أي مجموعة على الملاعب الترابية، خلال العقد الأخير. وبعد أن خسر ثمانية أشواط متتالية، فقد اللاعب الروسي أعصابه وكسر مضربه، قبل أن يرميه في سلة المهملات، في لفتة عكست حجم الإحباط الذي عاشه داخل الملعب.

من جهته، تقدم بيريتيني بثقة كبيرة إلى دور الستة عشر من البطولة دون أن يخسر أي شوط في المباراة، مسجلاً أول فوز له هذا العام على لاعب من تصنيف العشرة الأوائل، بعد أن تخطى الدور الأول بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا، الذي اضطر للانسحاب بسبب الإصابة، بينما كان متأخراً 4-0 في المجموعة الأولى. وبهذه النتيجة، قدم بيريتيني نفسه لاعباً صاعداً في البطولة، مؤكداً جاهزيته لمواجهة التحديات المقبلة في مونتي كارلو، بينما يواجه ميدفيديف فترة صعبة من حيث استعادة ثقته على الملاعب الترابية، بعد هذه الهزيمة الساحقة.