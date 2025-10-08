ميامي تُقسّم الكرة الإسبانية.. يويفا يوافق واللاعبون يعترضون

- أثار قرار "يويفا" بإقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي جدلاً واسعاً، حيث رفض اللاعبون خوض مباريات خارج إسبانيا، معتبرين أن القرار يهدد هوية المسابقة وجماهيريتها المحلية. - رغم تبرير رابطة الليغا القرار بمكاسب اقتصادية وتوسيع نطاق البطولة عالمياً، إلا أن اللاعبين حذروا من تحويلهم إلى أدوات ترويجية على حساب تطوير اللعبة محلياً. - دعا اتحاد اللاعبين الإسباني لاجتماع موسع لمناقشة الخطوة، مع إمكانية الاعتراض رسمياً، مما يفتح جبهة جديدة بين اللاعبين والمسؤولين في كرة القدم الإسبانية.

أشعل قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالموافقة على إقامة مباراة فياريال وبرشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني في مدينة ميامي الأميركية، شرارة جدل جديد داخل أروقة الكرة الإسبانية، بعدما عبّر اللاعبون عن رفضهم القاطع لخوض أي لقاء رسمي خارج حدود البلاد.

وأعلن "يويفا" موافقته على الخطوة رغم تحفظاته، معتبراً أن التجربة تمثل "فرصة لتوسيع نطاق الليغا عالمياً"، لكنّ القرار لم يلقَ ترحيباً من اتحاد اللاعبين الإسباني، حسب تأكيدات صحيفة آس الإسبانية، أمس الثلاثاء، والذي سارع إلى التحرك وتنظيم اجتماع عاجل مع قادة الأندية لمناقشة الموقف. وأبدى اللاعبون استياءهم من تجاهل آرائهم، مؤكدين أن القرار جاء دون أي مشاورات مسبقة أو إشراك فعلي في مشروع "خطة ميامي". ورأوا في الخطوة محاولة لتسويق كرة القدم على حساب حقوقهم المهنية، محذرين من أن نقل المباريات خارج إسبانيا "يفقد المسابقة جزءاً من هويتها وجماهيريتها المحلية".

واستندت رابطة الليغا إلى مبررات اقتصادية لتبرير قرارها، مشيرة إلى أنّ إقامة المباراة في الولايات المتحدة ستعزز صورة البطولة عالمياً، وتفتح أسواقاً جديدة أمام الأندية الإسبانية. غير أنّ الأصوات المعارضة حذّرت من "تحويل اللاعبين إلى أدوات ترويجية"، بدل التركيز على تطوير اللعبة داخل البلاد.

ودعا اتحاد اللاعبين الإسباني إلى اجتماع موسّع خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتوحيد الموقف من الخطوة التي وصفها كثيرون بـ"السابقة الخطيرة". وأكدت مصادر داخل الاتحاد أن النقاش سيتناول كل الجوانب القانونية والرياضية المحتملة، بما في ذلك إمكانية الاعتراض رسمياً أمام "يويفا" أو رابطة "الليغا". ويبدو أن "خطة ميامي" ستفتح جبهة جديدة بين اللاعبين والمسؤولين في كرة القدم الإسبانية، بعد سنوات من التوتر حول حقوق البث وجدول المباريات. وبينما ترى الرابطة في المشروع مستقبلاً واعداً لتسويق "الليغا" عالمياً، يصرّ اللاعبون على أن الهوية لا تُباع، وأن الملعب الطبيعي للكرة الإسبانية يجب أن يبقى داخل حدودها.