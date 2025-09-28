موهبتان جديدتان في منتخب تونس.. هكذا سيتعامل معهما سامي الطرابلسي

- أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن ضم المهاجم ريان اللومي ولاعب الوسط آدم غلاب إلى صفوف منتخب تونس الأول، ضمن سياسة استقطاب اللاعبين ذوي الجنسية المزدوجة. - ريان اللومي، الذي لعب سابقاً لمنتخب كندا، تلقى دعوة للانضمام إلى المعسكر المقبل للمنتخب، بعد تألقه في الدوري الأميركي، بينما سيبدأ آدم غلاب مشواره مع منتخب الشباب أو الرديف. - تأهل المنتخب التونسي إلى نهائيات كأس العالم قد يتيح للومي فرصة ارتداء قميص بلده لأول مرة في مسيرته.

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء أمس السبت، ضمّ موهبتين جديدتين إلى صفوف منتخب تونس الأول، لأول مرة في مسيرتهما، وذلك ضمن سياسة استقطاب اللاعبين الذين يحملون الجنسية المزدوجة، ويحترفون في أندية أجنبية.

وكشف الاتحاد عن تبديل الجنسية الرياضية للمهاجم ريان اللومي (18 سنة)، بعدما لعب في السابق لمنتخب كندا في الفئات السنية، وهو أحد اللاعبين الصاعدين مع نادي فانكوفر في الدوري الأميركي للمحترفين، وكذلك لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، آدم غلّاب (17 سنة)، وهو صانع ألعاب ينتمي إلى فريق الشباب تحت 19 سنة.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع العربي الجديد، الأحد، فإنّ ضم هذين اللاعبين حصل بعد التنسيق الكامل بين المدير الفني لمنتخب تونس الأول، سامي الطرابلسي، والمدير الرياضي للاتحاد التونسي، زياد الجزيري، بعد متابعة دقيقة لمستوياتهما في نادييهما، لكن ذلك لا يعني انضمامهما بشكل مباشر إلى المنتخب الأول، خصوصاً بالنسبة لغلاب.

وسيبدأ موهبة باريس سان جيرمان، مشواره مع النسور بتعزيز صفوف منتخب الشباب أو المنتخب الرديف، نظراً إلى أنه لم يشارك حتى الآن مع الفريق الأول لناديه الفرنسي، لكن الأمر ربما سيكون مختلفاً بالنسبة لريان اللومي، الذي تلقى دعوة مبدئية من الطرابلسي للانضمام إلى المعسكر المقبل، لخوض المباراتين الأخيرتين في تصفيات كأس العالم ضد ساوتومي وناميبيا. وأوضح المصدر نفسه أنّ تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم منذ الجولة الماضية، قد يفتح الباب للومي من أجل حمل قميص بلده لأول مرة في مسيرته.

ودخل اللومي تاريخ الدوري الأميركي عندما أصبح أوّل لاعب تونسي يسجل هدفاً في المسابقة، وذلك قبل أسبوعين، عندما أحرز هدف فريقه السادس في شباك نادي يونيون فيلادلفيا، ليفوز هو وزملاؤه (7-0)، ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 من المسابقة، وذلك في أول ظهور له مع الفريق الأول، بعد تألقه مع الفريق الرديف في الأسابيع الماضية.