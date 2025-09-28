موهبة يوفنتوس يونس روحي طوق نجاة الركراكي لتعويض أزمة مزراوي

- يسعى مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، لإيجاد بديل لنصير مزراوي، لاعب مانشستر يونايتد، الذي سيغيب بسبب إصابة عضلية، مما يضعه خارج حسابات المباريات الودية والتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. - يبرز يونس روحي، موهبة يوفنتوس، كخيار لتعويض مزراوي، حيث يعمل الاتحاد المغربي على تسريع إجراءات تغيير جنسيته الرياضية، مما يمنح الركراكي خيارات أوسع في مركز الظهير الأيسر. - من المتوقع أن يعلن الركراكي عن القائمة النهائية لمباراتي البحرين وزامبيا قريباً، مع بدء معسكر تدريبي مغلق في مركز محمد السادس بالرباط.

يُسابق مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي (50 عاماً) الوقت بحثاً عن بديل لنجم مانشستر يونايتد نصير مزراوي (27 عاماً)، الذي سيكون خارج الحسابات حتى فترة التوقف الدولي من جراء معاناته من توالي الإصابات، ما يعني آلياً أنه لن يكون متاحاً لمنتخب أسود الأطلس خلال ودية البحرين في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول القادم، وضد جمهورية الكونغو في الرابع عشر من الشهر نفسه، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وكشف مدرب نادي مانشستر يونايتد روبين أموريم (40 عاماً)، في المؤتمر الصحافي، أن غياب النجم المغربي نصير مزراوي يدخل ضمن خطة النادي لتفادي أي مخاطرة بوضعه البدني، وعليه، سيغيب حتى فترة التوقف الدولي، وسيخضع للمراقبة الطبية إلى حين عودته إلى الميادين، بينما أفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن الأمر يتعلق بإصابة عضلية يعانيها اللاعب منذ مدة، لذا اتخذت إدارة مانشستر يونايتد هذا الإجراء للحيلولة دون تفاقم مشاكل بدنية.

وأمام استمرار توالي إصابات نصير مزراوي منذ بداية الموسم الكروي الجاري، يعمل المدرب وليد الركراكي جاهداً على إيجاد بديل قادر على شغل مركز الظهير الأيسر في كتيبة منتخب المغرب في الاستحقاقات القادمة، من أبرزها بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة إقامتها في المملكة ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين.

وفي هذا الإطار، يبرز يونس روحي (20 عاماً)، موهبة يوفنتوس الإيطالي، خياراً محتملاً لتعويض غياب مزراوي قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب. ويعمل الاتحاد المغربي لكرة القدم على تسريع إجراءات تغيير الجنسية الرياضية لهذا اللاعب الواعد، الذي ينحدر من أب مغربي وأم سويدية. وسبق للمدرب وليد الركراكي أن كشف في المؤتمر الصحافي، قبل موقعتي النيجر وزامبيا الأخيرتين، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يبذل مساعي حثيثة لتسريع انضمام ظهير أيسر يمتلك مؤهلات فنية عالية من دون الإفصاح عن هويته.

ومن شأن التحاق يونس روحي، الذي مثل منتخب السويد في مختلف الفئات العمرية، أن يمنح المدرب وليد الركراكي خيارات واسعة في مركز الظهير الأيسر، ما يخفف القلق المرتبط بإصابات نصير مزراوي المتكررة. وجدير بالذكر أن المدرب وليد الركراكي سيكشف عن القائمة النهائية لمباراتي البحرين وزامبيا خلال الأسبوع القادم، قبل الدخول في معسكر تدريبي مغلق بمركز محمد السادس بالرباط في الأسبوع التالي.